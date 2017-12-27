Türkiye’yi çok seviyorum. İki sene önce Almanya’dan gelmek istemiştim ve bir takım problemler yaşadım. Çok soğuk bir ülke, ayrıca insanların arasındaki samimiyet çok zayıftır. Benim alışık olmadığım bir durum bu kesinlikle. Almanya benim için dönüm noktası haline geldi. Çalışmak için gittim, fakat orada çok farklı durumlarla karşılaşmaya başladım. Hayatıma giren biri, bana büyü yaptı. Bu durumu ilk başta söylemedi ve daha sonrasında adeta benim psikolojim bozulmaya başladı. Çalışma hayatında çok başarılı olmuştum. Fabrikada vardiya amiri oldum. Yükselme fırsatını yakaladığım için mutluydum. Maaşımda iyiydi ve bu durumun uzun süreli olmasını istemiştim. Hayatıma giren erkekler iyi anlaşıyordum aslında. Adeta ona deli gibi aşıktım ve her şeyimi paylaşmaya başladım. Nikah kıymadık ama aynı evde yaşıyordum. Eskiden kalma borçlarının hepsini ödemeye başladım. Kocam olmadan yaptığım yardımlar ve verdiğim emek beni fazlasıyla yıprattı adeta. Annem Türkiye’den yanıma geleceğini söyledi. Ben çok sevindim ve bu haberi alında hemen hazırlıklara başladım. Sevgili annemi hava alanından gidip aldım. İçimdeki heyecanı anlatamam sizlere. Benim halimi görünce sanki biraz üzülmüştü. Eve getirdim ve sonrasında güzel sofra kurdum. Yemek yedikten sonra çay içmeye başladık. Yan odaya geçti telefonla konuşmak için. Benim dikkatimi çekti ve medyum yorumları hakkında bir takım konuşmalar yaptı. Kulak misafiri oldum ve buna şaşırmıştım. Yanıma geldikten sonra, hiç duymamış gibi davrandım. Beni kötü gördüğünü söyleyince biraz üzüldüm aslında. Sevdiğim adamla tanıştırdım ve onu gözü hiç tutmadı. Ama malum işte anne yüreği, sevmiş gibi davranmak zorunda kaldı. Büyü belirtileriyle alakalı araştırma yapmaya başladı. Bana bunu anlattı ve işten geldikten sonra beni Türkiye’ye gelmem için ikna etme çabalarına başladı. Ben bu duruma bir anlam veremedim en başta. Fakat daha sonrasında, beni ikna etti. Memleketimize gittiğimiz zaman, randevu almış meğer isem hocadan. Medyum Hakan Büyük yorumları etkili olmuş annemde. Büyü belirtilerini ortaya çıkaracağını söyledi. Gerçekten de hocanın yanına gittiğimiz zaman, bendeki büyü belirtilerini anlattı. Bağlama büyüsünü bozmak için, çok farklı materyaller istedi. Hepsini bir araya getirdim ve sonrasında içimdeki ferahlığın ortay çıkacağını söyledi. Belli zaman geçtikten sonra, gerçekten sağlıklı düşünmeye başladım. Şu an daha iyi anladım. Almanya’da benimle birlikte olan adam, tüm iyi niyetimi sömürmüş. Ayrıca üç sene boyunca kazandığım tüm paramı, onun borçlarına yatırmam için ikna etmiş. Böyle bir durumla karşılaştığım için çok etkilendim. Fakat zararın neresinden dönersem benim için kazanç olacaktır. Bir daha ailemin yanından ayrılmadım ve annem çok etkili oldu. Güvenilir hocaların, büyü etkilerini ve tesirlerini tamamen üzerinizden kaldırması çok işe yarıyor. Benim hayatımın değişmesine neden oldu adeta. Belki ortaya çıkmasa, ömrümün sonuna kadar o adamın menfaatlerini yerine getirecektim.Sitede ayrıca Medyum Ali Gürses Yorumları mevcuttur.Detaylar için: https://www.medyumyorumlarisikayet.com