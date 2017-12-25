Epimediumlu Macun İle Cinsel Gücün Artışı

Günümüzde birçok çift cinsel ilişkilerinden mutlu olmamaktadır. Tarafların birinin yetersizliği ya da kişinin kendisinde bulunan bazı cinsel problemleri nedeni ile mutlu bir cinsel hayat çiftler arasında olmayabilir. Erkeklerde oluşabilecek olan ereksiyon problemi, erken boşalma, cinsel ilişki isteksizliği gibi durumların yanı sıra kadınlarda oluşabilecek olan cinsel ilişki isteksizliği ya da cinsel ilişki korkusu birçok ilişkideki temel problem olarak gözükebilir. Bu durumların aşılması için doğal yollardan birisi olan epimediumlu macun ile cinsel performansların artması sağlanabilir.

Epimedium ve Cinsel İlişki

Halk arasında azgın teke otu olarak da bilinen epimediumun cinsel performansları arttırma anlamında ciddi bir faydası olmaktadır. Doğal ve bitkisel bir karışımlardan meydana gelen epimediumlu macun ile birçok çift cinsel birlikteliklerinin en kaliteli halini yaşamak istemektedir. 21 çeşit afrodizyak etkili bitkisel ürün le bezenmiş ürüne birçok kadın ve erkek yoğun bir talepte bulunmaktadır.

Kullanım Şekli Nasıldır?

48 saate varan etkin korumalar sağlayan bu ürün günde 1-2 çay kaşığını geçmeyecek şekilde tüketilebilmektedir. Kaliteli ve uzun bir ilişki isteyen çiftlerin kullandığı epimediumlu macun ile kadınlarda genital çevre uyarılır, erkeklerde ise penis ve çevresinde bulunan kan damarları genişleyerek daha iyi bir kan dolaşımı sağlanır. Sağlığa herhangi bir zararı bulunmayan ve kullanıldıktan yaklaşık 20-30 dakika süre sonrasında etkisini gösteren bu ürüne sahip olmak artık çok kolaydır.

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