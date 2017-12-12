Bakan Aslan’dan hızlı tren müjdesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gaziantep ile Konya arasında ki hızlı tren çalışmasında Şanlıurfa’yı da dahil ettiklerini belirtip. Hızlı tren projesini tamamlamak üzere olduklarını açıkladı. Arslan, sınır hattında ki hızlı tren çalışmalarının ise Suriye ile Irak’ta ki karışıklık sebebi ile yavaşladığını söyledi. Bakan Arslan, ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşreffakıbaba, sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantıda bu sorunları dile getirdi. Konya ve Gaziantep arasın da ki hızlı tren çalışmalarına Şanlıurfa’yı da dahil ettiklerini açıklayarak hızlı tren projesinin yakında tamamlanacağının müjdesini verdi. Şanlıurfa’nın da hızlı tren ile çalışması dahil olmak üzere Uluslar arası koridorlara entekre olması çalışmaları sürmektedir.