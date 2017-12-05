Elektronik Sigara Maliyeti Nedir?

İnsan sağlığını kötü yönde etkileyen pek çok alışkanlık bulunmaktadır. Cümle içerisinde bile yaşanan çelişki normal hayatta ise gayet doğal karşılanmaktadır. Çünkü insanlar artık alışkanlıkların bile kötüsünü edinmeye alışmışlardır. Nerde kendilerine zarar veren şeyler var, hemen ona alışmayı çok kolay başarabilmektedirler. Bu kötü alışkanların başında ise sigara gelmektedir. İnsan sağlığını, maddi durumu, çevre sağlığını ve daha pek çok sorunun peşinde getiren sigara alışkanlığı günümüzde sadece yetişkinler tarafından değil, okul çağındaki çocuklarda bile bulunmaktadır. Böylesine kötü bir vaziyetin üstesinde gelebilmek için ise tek yöntem sigara alışkanlığını bırakmaktır. Sigara alışkanlığını bırakması gereken ilk topluluk ise yetişkinlerdir. Yetişkinler sigara alışkanlıklarına son vermelidirler ki gençlere ve çocuklara kötü örnek olmaktan sakınsınlar.

Bugüne kadar sigara alışkanlığını bırakma amacıyla onlarca yöntem önerilmiştir ancak bunların neredeyse hiçbiri büyük bir etki sağlayamamıştır. Ancak son zamanlarda oldukça yaygınlaşan ve sigaranın zararlı yapısının yerine çok daha az bir zarara yol açan elektronik sigara kullanılmaya başlanmıştır. Elektronik sigara, belirli bir aksamı bulunan, batarya desteği ile buhar çıkışının sağlandığı bir alettir. Normal sigaradan farkı ise içerisinde sigaradaki kadar zararlı madde taşımıyor olmasıdır. Öylesine bir farktır ki bu elektronik sigaranın normal sigaraya kıyasla insana verdiği zarar %95 daha azdır. Bu, araştırmacı insanlar tarafından uzun süreli olarak gerçekleştirilen deneyler sonucunda varılan bir kanıdır. Peki insanlar neden normal sigara yerine elektronik sigara kullanmalıdırlar?

Çünkü elektronik sigara hem normal sigaranın verdiği hissiyatının aynısını kullanıcılar vermektedir hem de insan sağlığında çok daha az hasara yol açmaktadır. Bunlardan dolayı normal sigara kullanan vatandaşların hayatlarının ilerleyen süreçlerinde kansere ya da ölüme yakalanmadan sigara alışkanlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir. Tabi ki bu hemen gerçekleşebilecek bir şey değildir. Bundan dolayı elektronik sigara ortaya çıkmaktadır ve sigarayı bırakmak isteyen kişilerin yavaş yavaş nikotin ihtiyaçlarını en az seviyeye çekmektedir. Bu sayede zamanla insanlar bağımlılıklarını yenerek oldukça sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebileceklerdir.

Elektronik sigaranın normal sigaraya kıyasla maliyeti de oldukça uygundur. Bir sigara bağımlısının kazancının göz ardı edilemeyecek bir kısmını sigaraya yatırdığını göz önünde bulundurursak elektronik sigaraya harcanacak maliyet sayesinde insanların ceplerinde çok daha fazla para kalabilecektir. Bu, kişilerin ailelerinin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürebilmesi adına da çok önemli bir ayrıntıdır. Yani sigara sadece insan sağlığına değil, dolaylı yoldan aile huzuruna bile zarar verebilmektedir. Elektronik sigara da her yönüyle normal sigaradan daha avantajlı bir haldedir.

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