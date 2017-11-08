Online Spor Keyfini Sizde Yaşayın

Ben de sizin gibi bir spor tutkunuyum. Özellikle birçok erkek gibi ben de futbol tutkunuyum. Tuttuğum takımın maçları olduğu zaman nasıl dinleyeceğimi, nasıl izleyeceğimi, nereden takip edeceğimi şaşırıyorum. Aslında, tuttuğum takımın maçını izleyemediğim için de kızgınlık içindeydim. İnternet sitesine eski adı ile lig tv izle yazıyorum bir sürü site çıkıyor. Okuyorum, yönlendirdiği siteye gidiyorum. Reklamların içerisinden bir video bulur en azından 10 dakika önceki golü izleyebilirsem diye uğraşıyorum ancak ne fayda. Bir sürü reklamdan başka bir şey bulamıyorum. Hatta reklamı kapatmaktan belki de maçın büyük bir bölümünü dinleyemiyorum.

Tamam reklam almalılar, para kazanmalılar diyorum da bari maçı izlettirseler. Hepinizin benzer durumlar yaşadığını tahmin edebiliyorum. Neyse ki ben bu dertten kurtuldum. Abone mi oldum tabi ki hayır. Adam gibi maç yayını yapan bir site buldum. Hemen sizinle paylaşayım onlinespor.tv.

Günün her saatinde girdiğimde Türkiye’den ve dünyadan tüm futbol, basketbol ve tenis maçlarını canlı olarak bulabiliyorum.

Bir derbi maçına gidemedim ve bu arada ne yapayım elimin altındaki interneti kullanmam lazım. Hemen Online Spor sitesine giriş yaptım. İlk sıralarda izlemek istediğim maç sıralanmış. Hemen tıkladım ve evimde keyifle hiç takılmadan maçımı izledim.

İnanın ben de sizin gibi buna inanamıyorum. Bu iş nasıl olur. Hem bu kadar kaliteli maç yayını yapan bir site olacak hem de ben bugüne kadar duymamış ve keşfetmemiş olacağım. Gidip bir sürü para verip izlediğim paralara acımadım desem yalan olur.

Neyse, bundan sonra artık ben de evden sorunsuz bir şekilde, takılmadan, reklam görmeden HD kalitesinde maç izleyebiliyorum. Akşama kadar heyecanla beklediğim maça birkaç dakika kala çayımı demleyip bilgisayarımın başına oturuyorum ve bir taraftan çayımı yudumlayıp bir taraftan da takımımı izleyebiliyorum.

Geçenlerde de bir takımımızın şampiyonlar ligi maçını izlemek istedim. Tabi hangi takım olduğunu tahmin ettiniz. Onu da takılmadan keyifle izledim. Anlatmak istediğim sadece yeni ismi ile beinsport üzerinden yayınlanan maçları değil, tivibu spor üzerinden yayınlanan maçı da online spor ile sorunsuz bir şekilde izledim.

Siz de www.onlinespor.tv adresi üzerinden günün her saatinde istediğiniz canlı maçı izleyebilirsiniz.