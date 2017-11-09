Tüm Sezonları İle Arrow İzle

Ben yabancı dizi hayranıyım. Birçok diziyi yakından takip ederim. Hatta izlediğim bir dizinin sevdiğim bölümlerini tekrar tekrar izlerim. Bildiğiniz gibi yabancı dizilerin bölümleri arasında uzun süreler oluyor. Bu süre zarfında döner tekrar eski bölümünü izlerim. Bazı dizileri de tavsiye eden arkadaşlarım oluyor. Arkadaşımın Arrow dizisini izlememi istemesiyle birlikte arama motoruna Arrow izle yazdım ancak bu diziyi baştan sona izleyebilmek için birçok siteye girmeme rağmen bulamadım. Yine bu arkadaşım imdadıma yetişti. Onun tavsiyesi ile altyazilidizi.co adresini keşfettim.

Arkadaşımın dediği kadar da varmış. Gerçekten harika bir site yapmışlar. Hani bildiğimiz klasik siteler vardır. O sitelere girersiniz karşınıza adeta bir reklam sürüsü çıkar. Bu reklamları kapatmaktan, filme konsantre olamazsınız. Tam kapattım dersiniz bir yenisi daha çıkar. Bu siteye ilk girişten itibaren rahatsız edici tek bir reklam göremezsiniz. Sadece filmi izleye tıkladığınızda 1 tane reklam çıkar o da öyle şu kadar saniye bekleyin kapanacak diyen reklamlardan değil. Anında reklamı kapatıp “iyi seyirler” yazısı ile birlikte filminizi izlemeye başlayabiliyorsunuz.

Dizilerin orijinalliği korunmuş, sadece altına alt yazı eklenmiş. Benim de aradığım oydu zaten. Çünkü seslendirmeler hiçbir zaman hoşuma gitmemiştir. Söyleyen kişinin dilini anlamasam da söyleyiş tarzı, sesinin tonunu hissetmek istemişimdir. Bu anlamda da altyazilidizi.co sitesi tam bana göre bir site.

Siteye öyle özellikler koymuşlar ki, işte bu diyebileceğiniz özellikler. Örneğin filmi kaldığınız yerden izleyebileceğiniz sonra izle seçeneği. Üye olup giriş yapıyorsunuz ve filmi kaldığınız yerden izleyebiliyor, favorilerinize ekleyebiliyorsunuz.

Filmlerin tüm sezonları ve tüm bölümleri bulunuyor. İstediğiniz dizinin tüm bölümlerini, bölüm isimleri ile birlikte listelemişler. Bildiğiniz gibi yabancı dizi isimleri tek olsa da bölüm isimleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle örneğin Arrow izle dediğinizde, son bölümü olan 6. Sezonun son bölümünün isminin “Reversal” olduğunu, bir önceki bölümünün ise “Nex of kin” olduğunu görürsünüz.

Dizi izlemeye başladığınızda eğer kota sorununuz varsa 360 kalite ile izleyebilirsiniz. Bunun yanında eğer kaliteli film izlemek istiyorsanız ve kota sorununuz da yoksa açın HD film izlemenin keyfini sürün.

Dizi keyfi için www.altyazilidizi.co adresini şiddetle tavsiye ediyorum.