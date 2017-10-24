Bahçe Beton Saksılar

En fazla bahçe peyzajında kullanılmakta olan beton çiçeklik çeşitleri en çoklukla bahçelerde dikkati çeken ve çiçeklerin en iyi beslendiği yerler olarak göz doldurmaktadır. Gün içinde ferahlamak ve biraz hava almak isteyen kişilerin şehir hayatında çıkmış olduğu bahçeler her zaman iyi bir peyzaj oluşturan bahçelerdir. Bu bahçelerde en çok kullanılan betondan yapılmış havuzlar yer alırken bu bahçede kullanılan çiçeklikler etrafında bazı zamanlarda kullanılmakta olan hayvan figürleri de bulunmaktadır. Hayvan figürleri arasında bulunan ve en fazla kullanılan hayvan heykelleri; filler, aslanlar, kaplanlar, kuşlar, atlar ve bir çok hayvan türleridir. Bu hayvan türleri ve beton saksı çeşitleri online heykel satış yapmakta olan sitelerin üzerinden satın alınabilmektedir. Gücü simgeleyen aslan, bereketi simgeleyen fil, ve başarıyı simgeleyen atlar bir çok saksı kenarını süslerken çoğu bina için de girişlerde göze çarpan ve güç gösterisi yapan heykeller olarak karşımıza çıkmaktadır.

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