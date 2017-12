Superbetin Spor Bahisleri

Superbetin geniş bonus senekleri ile kazandırmaktadır. Kullanıcıları bu sayede memnun olarak sitede dolaşmaktadır. Siteye üye olmanız ile birlikte sizleri bekleyen bir ilk üyelik bonusu yer alır. Başka hiçbir sitede olmayan 900 TL’ye kadar %150 ilk üyelik bonusu yalnızca buradadır. Bu bonus çeşidi ile sizler bedava bahis ve free spin ile buluşabilirsiniz. Bu bonus pakedi ilk üyeliğiniz ve ilk para yatırmanız ile birlikte sizlerin olmaktadır. Sitede bahis seçenekleri geniş olduğu gibi bonus seçenekleri de oldukça geniştir. Kombine bahislerinize sizlere bonus verilmektedir. Tam 50 tl kombine bonusu her hafta binlerce site sakini kazanmaktadır. Üstelik katılmak için bir şartta yoktur. Kombine kuponlarınıza bu bahisten yararlanabilirsiniz.

Superbetin sitesinde bonuslar sadece spor bahislerinde değil casino içinde geçerlidir. Casino ilk üyelik bonusu ile casino oyuncuları da memnun bir şekilde siteye adım atmaktadır. Ayrıca casino üzerinde reload bonusları her Perşembe verilmektedir. Bu da casino oyuncuları için her haftanın dolu olduğunu göstermektedir. Sitede geniş yatırım seçenekleri bulunduğu için bunlara da bonuslar sunulmaktadır. Yaptığınız farklı yatırım yöntemleri sizlere bonus olarak geri döner. Sitede kayıplarınız için de üzülmenize gerek yoktur. Superbetin yeni adresinde kayıplarınıza karşılık kayıp bonusları verilmektedir. Bu da her daim kazanmanızın önünü açar. Bu ve buna bezer bir çok bonusu barındıran sitede arkadaşlarınıza tavsiyeniz dahi sizlere bonus olarak kazanç sağlamaktadır. Bu da bahis kalitenizi en üst düzeye taşımaktadır.