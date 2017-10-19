Bahis sitelerinin ve bu sitelere üye olan kişilerin en çok önem verdiği noktalardan biri de güvenliktir. Bir bet markasının yeterli güvenlik önlemlerini almaması demek o firmanın ömrünün çok uzun olmayacağını gösterir. Online casino sitelerinde üyelerin kişisel bilgileri nasıl korunmaktadır sorusunun yanıtına gelince ise bu durum aslında o firmaların kurumsal yapısı ile ilişkilendirilebilir. Bilindiği üzere son zamanlarda bet şirketlerinin sayısı iyice arttı. Bu durum her ne kadar üyelere rekabet piyasasının artması nedeniyle önemli avantajlar getirse de aslında seçim yapmanın da zor olmasına neden oldu.

Hangi bet markasının güvenilir, hangi sitenin tamamen uzak durulması gerektiğini anlamak ve bulmak için dikkatli bir araştırma yapmak gerekiyor. Bunun için de firmanın resmi sitesine, forum, blog ve değerlendirme sitelerine başvurulabilir. Bir canlı casino sitesinin mutlaka güvenilir olması gerekiyor. Çünkü buraya üye olduğunuz andan itibaren adres bilgilerinizden kişisel bilgilere, banka hesap bilgilerinizden en özel bilgilere kadar pek çok önemli noktayı paylaşıyorsunuz. Üyesi olduğunuz casino sitesinin de bu verileri sakladığından emin olmanız gerekiyor.

Güvenlik Alt Yapıları

Bir canlı casino sitesinin üyelerin kişisel bilgilerini korumasını sağlayan en önemli noktalardan biri de güvenlik alt yapılarıdır. Bet ofislerinin resmi sitesinde de görebileceğiniz üzere bu şirketler birtakım güvenlik yazılımları ile anlaşma sağlamaktadır. Bu yazılımlar hem sitenin kendisini hem de üyelerin hesaplarını dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı korur.

Genelde kurumsal bet markalarının tercih ettiği güvenlik alt yapıları arasında SSL, Rapid, Comodo, Cascade gibi markalar yer alıyor. Bu güvenlik yazılımlarının derecesi de birbirinden farklı olabiliyor. 1048 BIT güvenlik alt yapısı olan bir sitenin kişisel verileri koruyabilecek güce sahip olduğundan söz edilebilir.

Oyun Lisansları

Casino sitelerinde üyelerin en çok zaman geçirdiği anlar oyunlara dahi oldukları dönemlerdir. Bu süreçte oyunlara para yatırılır. Dışarıdan gelen tehditlerin bu esnada korunmasını sağlayan bir diğer görevli ise oyun sunucularıdır.

Bir canlı casino sitesinde oyun sunucuları mutlaka bilinen markalardan seçilmelidir. Netent, Bet Soft bunlar arasında yer alır. En kaliteli casino siteleri arasinda en ust sirada yer alan http://canlicasinouzmani.info/casinomilyon/ sitesinde güvenlir bir şekilde bahis oynayabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

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