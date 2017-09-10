Viagra'nın Etki Süresini Belirleyen Faktörler Nelerdir?

Viagra Kullanımında Bilinmesi Gereken Faktörler

Kullanacağınız viagra hapı, vücudunuzda nasıl etkili olarak çalışacağı veya ne kadar süre etkili olacağı bir takım temel faktörlere bağlıdır.

Viagranın Etki Süresini Belirleyen Faktörler Şunlardır

1. Yaş

65 yaşın üzerindeki erkekler, vücudun metabolik sistemi yaşla birlikte yavaşlama eğilimi gösterdiğinden tabletin vücutlarında daha uzun süre kaldıklarını belirtmektedir. Bu durum, Viagranın vücuttaki etkisinin ilerleyen yaşlarda artabileceğini göstermektedir.

2. Diyet

Viagra hapını almanızın hemen öncesinde yüksek yağ içeriğine sahip bir yemek tüketmeniz, hapın vücudunuzdaki sindirimini geciktirebilir. Boş bir midede, etkileri daha hızlı görülecektir.

3. Alkol

Alkol içmek penise olan kan akışını düşürür ve ereksiyonu zorlaştırır. 2 ünite alkol ve daha fazlası, negatif yan etki riskini artırır ve ereksiyonun sürdürülmesini daha da zorlaştırır.

4. Dozaj

Viagra dozu 25 mg'dan 100 mg'a kadar değişen tabletlerde bulunur. Bir kural olarak, viagra hapı kullanırken doktorunuzun belirleyeceği dozu aşmamalısınız.

5. Sağlık

Böbrek ya da karaciğer sorunlarınız varsa, viagra'nın etki etmesi daha uzun sürebilir. Bunun nedeni tabletin vücudunuz tarafından parçalanması daha uzun süreceği içindir. Bu nedenle bu rahatsızlıklardan herhangi birine sahipseniz doktorunuzla görüşmelisiniz.

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