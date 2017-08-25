Oriflame Ürünleri Satışı

Oriflame uzun yıllardır kozmetik sektöründe olan kaliteli ürünler satan firmalardan biridir. Ürünlerin kozmetik ve kişisel bakım ürünü satan mağazalarda bulunmamasının sebebi ise satışlarını kendi kanallarında il ya da ilçelerde belirlediği satış temsilcileri tarafından yapıyor olmasıdır. Bu sayede müşterilerine ya da potansiyel müşterilerine bizzat kendisi ulaşmakta ve hizmet sunmaktadır.

Oriflame Satış Temsilcisi Nerede Çalışır?

Oriflame ürünleri satan temsilcilerin belli bir çalışma yeri ya da bölgesi yoktur. Bu kişiler sipariş ürün üzerinden çalışarak belli dönemlerde yayınlanan ve sürekli değişen kampanyalar içeren oriflame katalog ile müşterinin direk ayağına gelirler. Genelde iletişimlerin sosyal medya ya da web siteleri aracılığı ile sağlanan satış temsilcileri bazı kuaförler ve güzellik salonlarında da düzenli ziyaretler ile hizmet vermektedir.

Oriflame Satmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Oriflame ürünleri satmak için öncelikle web sitesinden ve oriflame genel merkezinden talepte bulunarak oriflame üyelik Sözleşmesi imzalamak gerekir. Daha sonrasında kayıt ve üyelik için verilen adrese oriflame tarafından bir katalog ve içinde tanıtım kitlerinin olduğu ücretsiz bir başlangıç paketi verilecektir.

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