Viagra Kaç Para? - Viagra Fiyatı - Viagra Fiyatları

Etkin maddesi sildenafil olan ağız yolu ile alınan bir ilaçtır. Viagra tabletler mavi renkte ve elipse benzeyen köşeli bir şekli vardır. Erkeklerde cinsel sorunları gidermek için kullanılır. Cinsel birleşme sırasında, kan damarlarını gevşeterek, kanın penise akmasını sağlar. Viagra fiyatı sadece cinsel yolla uyarılmanız sonrasında sertleşme oluşumuna yardımcı olur. Eğer sertleşme sorununuz yoksa bu ilacı kullanmayın. Viagra kadınlar üzerinde etkili değildir.

Viagra Ne İşe Yarar?

İktidarsızlık sorunu yaşayanlar tarafından kullanılır. Penis yeterince sertleşmiyorsa veya ilişki sırasında sertliğini yitiriyorsa bu sorunu ortadan kaldırmak için viagra kullanılır. Cinsel ilişkinin daha uzun sürmesini isteyenler de bu ilacı kullanabilir. Viagra fiyatıolarak uygun olan bir ilaçtır. Fakat doktorunuza sormadan bu ilacı kullanmayın.

Viagra Nasıl Kullanılır?

Viagra fiyatı film kaplı tablet ağız yolu ile alınır. Doz ve sürelerini ayarlamak için önce doktorunuzla konuşun. Viagra fiyatı gerekli olduğu taktirde cinsel birleşmeden 1 saat önce alınmalıdır. Yaklaşık olarak 4 saat etkinliğini korur. Hapı kullandıktan sonra üzerine bol miktarda su için. Su içmek hapın etkisini gösterme süresini hızlandırır. Günde en fazla bir kere viagra fiyatı kullanmalısınız. 18 yaşın altındaki çocuklara viagra fiyatı verilmez. Yaşlı insanlar da dozun doktor tarafından ayarlanması gerekir. Viagra hap kaç para eczanenize sorarak veya internete bakarak öğrenebilirsiniz.

Viagra Yüksek Doz Alınırsa Ne Yapılmalı?

Viagra fiyatı doktorunuzun tavsiye ettiği dozda kullanmaya özen gösterin. Eğer fazla dozda viagra aldıysanız, şu yan etkiler görülebilir. Baş ağrısı ve sıcak basması en sık görülen yan etkilerdendir. Bunun yanı sıra nadir görülen yan etkiler; hazımsızlık baş dönmesi, burunda tıkanma ve gözlerde bulanıklıktır. Sık rastlanmasa bile ağrılı ve uzun süren sertleşme görülebilir. http://www.viagracin.com/urun/viagra-100-mg-30-tablet-viagra-fiyatlari/ Böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurun. Günde bir taneden fazla ilaç kullanmak adalelerde ağrılara neden olur.