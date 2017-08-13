Bahis Analiz Yöntemleri

Bir maçın nasıl biteceğini tahmin etmek insanlara çok zor gelebilir. Bu konuda yeterince araştırma yapılırsa maçın nasıl biteceği hatta kaç gol atılacağı bile analiz edilebilir. Yeterince araştırma yapılırsa daha fazla para kazanmak mümkündür. Örneğin bir hafta sonraki maçı şimdiden takip edip, iki takım hakkında bilgiler toplamak çok yararlı bir hareket olacaktır. Analiz yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise hangi liglerden maç tercihleri yapılmasıdır. Örneğin İspanya ligindeki maçların tahmini daha kolay olduğundan dolayı birçok insan o lig üzerinden para kazanmaktadır. Bahis analiz yapabilmek için yeterince takip edilmez ve bilgiler toplanmazsa doğru analiz asla yapılamaz. Örneğin iki takım daha önceden karşılaşmışsa istatistiklere bakılarak tahmin yapılması gerekmektedir.

Bahis Analiz Nasıl Yapılır?

Her takımın kendine göre oynama stili ve standartları bulunmaktadır. Bir maç hakkında analiz yapmadan önce kadrosuna bakılarak tahmin yapılması ve defans, forvet gücü hakkında yeterince bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bir takımın defans oynama stili bulunuyorsa buna göre tahmin yapılması gerekmektedir. Fakat takım agresif ise ve sürekli gol aramadaysa, karşı sahada oynuyorsa bu takımın kazanması hakkında tahminler yapılabilir. Analiz yapılırken oranların insanları şaşırtmaması gerekir. Çünkü oranlar her gün değişebilir ve insanları yanlış tahminlere zorlayabilir. Bahsin biraz da şansa bağlı bir şekilde ilerlediğini söylemek gerekir.

Takımlar daha önce şike yapmışsa o takım hakkında tahmin bile yapmak yanlış olur. Çünkü takım kendi çıkarlarına göre oyun tarzı belirleyeceğinden dolayı o takım hakkında asla tahmin yapılmamalıdır. Bahisanaliz yapabilmek için günlerce takımın ne durumda olduğu ve son haftalardaki maçlarını nasıl geçirdiğine bile bakmak gerekir. Hatta takımın düzenli bir şekilde çalıştığı konusunda bile bilgi toplamak gerekir. Bahsi çok önemseyen ve kesin bir kazanç sağlamak isteyen kişiler bu olayı şansa bırakmadan davranmaları gerekmektedir. Örneğin bir kupon yapılacaksa içerisinde beşten fazla maç bulunmamalıdır. Sağlam ve banko maçlar tercih edilerek yüksek miktarda bir tutar yatırılıp, iki katını kazanmak en etkili yöntemler arasındadır. Çok maç yazılırsa kaybetme oranı daha fazla olacaktır. Bu hususa dikkat ederek maçların yazılması gerekir.

Bahis Analizi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Takımlar ve maçlar hakkında analiz yaparken ezber bir analiz yapılmamalıdır. Takımlar her sene farklı bir oyun tarzı sergilediklerinden dolayı o takımın sezon içerisindeki performansına bakmak gerekir. Önceki sezonlara bakılırsa yanlış tahminler ortaya çıkabilir. Örneğin önceki sezon ilk sırada olan takım şuan ki sezonda ilk sırada olamayabilir ve diğer takımlara yenilme durumu olabilir. Takımlar içerisindeki sinerji sürekli değişeceğinden dolayı bu konuda dikkatli olmak gerekir. Aksi taktirde yanlış analiz kayıplara neden olur. Eğer takıma yeni transfer gelmişse bu transferler de göz önünde bulundurularak maçların tahmini yapılmalıdır.

Yapılacak transferler takıma güç katacağından dolayı transferi de değerlendirmek gerekir. Eğer güçsüz bir transfer yapılmışsa önemsenmemelidir. Bahis analiz güncel tahminler bazen zorlaşabiliyor. İki takım arasında çok soru işareti varsa daha önceki karşılaşmalara bakılarak, istatistikleri de göz önünde bulundurarak tahmin yapılabilir. Oranlar her zaman doğru bir tahmin yaratmayacağından dolayı yapılacak tahmin derinlemesine araştırma yapılarak yazılması gerekmektedir. Bir takımda golcü oyuncu bulunuyorsa o takımın kazanması daha mümkün hale gelebilir. Defans taktiğini uygulayan takımlar ise ikinci yarı devreye gireceğinden dolayı ikinci yarı tahminlerinin yapılması gerekir. Eğer takım sürekli karşı sahada oynuyorsa iki yarı ve maç sonucu tahmininde bulunmak daha kolay olur. İki takımın beraber kalması söz konusuysa iki takımın da lig sıralamasına bakılması gerekir.

Kaynak: Bahissahasi.com