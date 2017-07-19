Metin Hara ve Adriana Lima aşkına bahisler açıldı

Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima ile yazar Metin Hara, 10-15 Temmuz arasında Bodrum’da ‘bol öpüşmeli’ bir aşk yaşadı

TEPKİ BÜYÜYOR

UĞUR ALKAPAR / POSTA



Adriana Lima ülkesi Amerika’ya döndü.

Ancak “Bu bir reklam aşkı. Metin Hara dünyada tanınmak için Adriana ile anlaştı” iddiası hâlâ gündemde!

Kıbrıs’taki 7. YıldızlıElexus hotellerine bağlı bahis sitesi ‘Elexbet’ tartışılan aşk üzerine Twitter’da bir yarışma başlattı.

'YOL'UNU BULDU!

‘Elexbet’ adlı site şu açıklamayı yaptı: “Adriana Lima ile Metin Hara’nın ayrılacakları tarihi doğru tahmin edenler arasında çekiliş yapacağız. Kazanan kişiye bin TL verilecek.”

Siteye girip tahmin yapanların çoğu “Eylül’de bu iş biter” dedi.

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Bu arada Medya Takip Merkezi’nin araştırmasına göre; Metin Hara’nın 10 günde gazete-internet ve TV’lerde 2 bin 484 haberi çıktı.

Kaynak: http://www.posta.com.tr/metin-hara-ve-adriana-lima-askina-bahisler-acildi-fotograflihaberi-1315887