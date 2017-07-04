Tipobet Güncel Giriş

Tipobet bahis sitesi Almanya da kurulmuş ve Alman teknolojisi ile donatılmıştır. Bahis severler siteye üye olduğu anda ilk üyelik bonusu vermektedir. Sitenin lisans bilgileri Tipobet giriş sayfasında paylaşılmış ve site bahis severlerin güvenini kazanmayı başarmıştır. Ülkemizde bulunan legal bahis sitelerinin verdiği hizmet yeterli olmamaktadır. Bu yüzden Türkiye’de bahis severler genellikle illegal bahis sitelerinde bahis yapmaktadır. Bahis yaptıkları sitelerin ülkemizde lisansı bulunmamaktadır. İllegal bahis sitelerinin lisansı genellikle yurtdışında verilmektedir. Yurtdışı lisanlı sitelerin ülkemizde bahis yapmaları kanunlar gereğince yasaktır. Bu durumdan dolayı yurtdışı bahis siteleri ülkemizde kaçak olarak bahis yapmaktadır. Tipobet bahis sitesi ülkemizde kaçak olarak bahis yapan sitelerden sadece bir tanesi. Curacao lisanslı Tipobet bahis sitesi ülkemizdeki kanunlardan dolayı sıkıntılar yaşamaktadır. Yasal engellemelere takılan site kısa bir zaman erişim engeli yaşamıştır. TIB tarafından erişim engeli konulan site diğer bütün siteler gibi çözüm olarak adres değişikliğine gitmek zorunda kalmıştır. Tipobet giriş sayfasına baktığımızda da bunu gerebiliyoruz. Tipobet bahis sitesini yeni adresi olan Tipobet222 sayfasında bulabilirsiniz. Site adres değişikliğine gittikten sonra üyelerine yeni adresi telefondan ulaşarak bildirmiştir. Parası içerde bulunan üyeler yeni adresiyle Tipobet bahis sitesine giriş yapabilir ve kendi hesap bilgileriyle giriş yaptıktan sonra paralarına ulaşbilirler. Tipobet bahis sitesi yeni giriş adresiyle üyelerine hiç duraksamadan hizmet vermeye devam etmektedir. Kaynak: http://www.tipobonus.org/