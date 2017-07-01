Zynga oyun firmasının yapmış olduğu poker oyunu sosyal medya hesapları üzerinden oynanan ve milyonlarca kullanıcının oynadı oyunların başında gelmektedir.Oyuncular kendi arkadaşları ve milyonlarca kullanıcı ile yarışma ve oynama fırsatı bulurlar. Liderlik yarışmaları kıran kırana ve heyecanlı bir şekilde geçmektedir. Oyuncular topladıkları Zynga Poker Chip ile sıralamada üst sıralara çıkarlar. Sıralamada üst sırada olan oyuncular tamamladıkları sıraya göre belirli miktarlarda ödül alırlar. Oyuncular açısından Zygna poker parası bu sebeple önemlidir. Çoğunlukla Facebook üzerinden oynanan Zygna poker ile liderlik sıralamalarında üst sırada olmak isteyen oyuncular ve oyun parası biten oyuncular tarafından satın alınmaktadır.

Zynga her ne kadar bunu yasaklamış olsada oyuncular tarafından alım satım işlemleri devam etmektedir. Oyuncular üst sıralarda ve yüksek bahisli masalarda olabilmek için poker parasına ihtiyaç duymaktadır. Yüksek bahisli masalarda oynadıkça daha fazla poker parası kazanılabilmektedir. Oyuncular poker paralarını kaybettikleri zaman tekrardan en başından başlamaları gerekmektedir. En başından başlamak istemeyen oyuncular arkadaşları aracılığı ile poker oyun parası transferi yapmaktadırlar. Arkadaşların aldıkları poker oyun paraları yeterli gelmeyen oyuncular ise illegal bir yöntem olan zynga poker chip satın almaktadırlar. Satın almış oldukları poker chipleri ile yüksek bahisli masalara kolaylıkla geri dönebilmekte ve daha yüksek poker oyun parası kazanmayı hedeflemektedirler. Zynga poker oyun parası aldığınızı tespit etmesi durumda ise oyun hesabınız banlanmaktadır ve sahip olduğunuz bütün poker oyun paralarını kaybetmektesinizdir. Bu yüzden poker oyun parası almak riskli bir yöntemdir. Bazı firmalar bu poker oyun paralarının transferi sırasında banlanmanız durumunda zararınızı karşılamaktadırlar ancak transfer tamamlandıktan sonra banlanır iseniz herhangi bir zarar karşılaması yapılmamaktadır. İllegal ve riskli bir yöntem olmasına rağmen birçok kullanıcı tarafından poker oyun parası satın alınmaya devam etmektedir.