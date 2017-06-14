İddaa MBS Nedir? Kaç Maç İşaretlemek Gerekir?

İddaa’da MBS, minimum bahis sayısının kısaltmasıdır. Yani bir kuponda oynanabilecek minimum maç sayısıdır. Bazı maçlarda MBS 4 iken birçok futbol karşılaşmasında MBS 3 olarak sunulur. Ayrıca basketbol mücadeleleri için de programda yer alan MBS seçeneğini inceledikten sonra kuponunuzu yapabilirsiniz. İddaa MBS nedir konusunda bu bilgileri sunduktan sonra maç skor oyununda MBS’nin 1 olduğunu da söylememiz gerekiyor. Banko kuponlar için en az 3 maç işaretlemek gerekiyor.

İddaa’da kaç maç işaretlemek gerekir ile ilgili olarak da yine MBS üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Aksi belirtilmedikçe bir iddaa kuponu yapmak için en az 3 ya da 4 maçın işaretlenerek oynanması gerekiyor. Bahis sitelerinde sunulan programlarda da MBS seçeneği detaylı bir şekilde bahis severlere aktarılmaktadır. Son zamanlarda farklı etkinliklerle de sürekli gündemde olan iddaa’nın birçok spor dalında bahis sunmaya başladığını söyleyebiliriz. Tüm spor oyunlarında da MBS seçeneğinin var olduğunu belirtebiliriz. Sizler de kupon çalışması yaparken öncelikle bir kuponda kaç maç olması gerektiğini görebilir ve buna göre bahislerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Hazır kuponlar için bankoları seçip kupon yapabilirsiniz.

İddaa’da MBS seçeneğinin genel açıklaması ve kaç maç işaretlemeniz gerektiği bu şekilde sizlere sunulmaktadır. Bir iddaa kuponunu incelediğinizde birçok seçeneğin sunulduğunu görebilirsiniz. İstatistiksel anlamda çalışmalarınızı sürdürerek programdaki MBS’ye göre hemen kupon oluşturabilirsiniz. İddaa oyununda artan maç oranları da son zamanlardaki bahis oyuncu sayısını arttırmakta ve MBS sayısının minimum tutulmasını sağlamaktadır.

Banko Maçlar veren bankotahmin.org sitesinde güvenilir kuponlar yapabilir ve iddaa'da kazanabilirsiniz. MBS'yi düşürme adına iy/ms tahminler ile mbs 2 kuponları da yapabilirsiniz. MBS iddaa'nın en büyük handikabı olarak duruyor. İlerleyen dönemde MBS olayı tümüyle kalkabilir.

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