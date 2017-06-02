İnanılmaz bir seyahat deneyimi sunmayı Hedefliyoruz

Ucuracak.com'un misyonu, hassas seyahat planlarını fiyatlandırmak için, en yüksek tüketici değeriyle en düşük hava ücretlerini sunmaktır. Herkesin uçma hayalini gerçekleştirmeyi umuyoruz! Bunun için iyi uçak bileti fiyatlarını biz sunuyoruz!

Seyahat edenler artık gittikçe daha fazla sayıda iş ve zevk için seyahat ediyor ve herkes hem zamandan hem de paradan tasarruf etmeye ihtiyaç duyuyor. TÜRSAB A grubu acentesi Prae Tourism bununla başa çıkmak ve uçuşun herkes için olmasını sağlamak amacıyla ucuracak.com’u hayata geçirdi.

Bu Site Herkesi Uçuracak

Dinamik ücret yapısı ile sitemiz, çoğu online hava yolu bilet sitesine kıyasla daha ucuz uçak bileti ve uygun fiyatlı tarifeler sunmaktadır. Ucuracak.com ile yaptığınız rezervasyon sonrası, akıllıca bir iş yapmanın rahatlığını ve faydacılığını hissedeceksiniz. Gelişmiş son teknolojiler ile hazırlanan arama motorumuz sayesinde rezervasyon yapmaktan çok daha keyif alacaksınız. Hedefimiz en uygun uçak bileti fiyatlarıyla en geniş uçuş paketi seçeneklerini sunmaktır.

Yolcularımız internet sitemizden arama, karşılaştırma ve rezervasyon motorlarını kullanarak tatillerini en üst seviyede rahatlık ve esneklik ile planlayabilirler. Uçuş arama motorumuz, kullanıcılara düşük maliyetli ve ayırt etmeden tüm havayollarında seçici arama yapmalarını sağlar. Ayrıca müşterilerine seçtikleri rota için en rekabetçi fiyat sunmak için farklı havayollarındaki uçuşları birleştirerek aktarmalı uçuşlar elde edebilirler.

Mobil ve Bilgisayar İmkanı

Dünyanın dört bir yanından gelen müşteriler hem masaüstü bilgisayardan hem de cep telefonu veya tablet cihazlarından sitemizi ziyaret ederek online bilet rezervasyonu yapabilir. Yolcularımız, seyahat öncesinde, sırasında ve sonrasında tam destek sağlayan Müşteri Hizmetimizi arayarak da rezervasyon yaptırabilirler. 7 /24 hizmet veren müşteri destek hattımıza 0850 888 82 25 numaralı telefon ile ulaşabilirsiniz. Rezervasyonunuzda herhangi bir sorunuz mu var yoksa herhangi bir değişiklik yapmanız mı gerekiyor? Ucuracak.com seyahat planlarınızı planlandığı gibi sorun çıkmadan gerçekleştiğinden emin olmak için çok çalışıyoruz. İhtiyaç duyabileceğiniz herhangi bir yardım için telefon elinizin altında.

Bilet Al Puan biriksin

Ucuracak.com sitesinden gerçekleştirdiğiniz en uygun uçak bileti satın alma işlemlerinizde sistemdeki üyelik seviyenize göre %60'a kadar varan “uçuran puan” kazanırsınız. Kazandığınız bu puanları herhangi bir sınırlama olmaksızın istediğiniz uçuşta sitemizden tercih ettiğiniz uçak bileti alımında kullanabilirsiniz.