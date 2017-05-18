8 yaşındaki çocuğa tecavüz etti

Bodrum da v sekiz yaşın da olan ST isimli erkek çoçuğa tecavüz ettiği söylenen 65. Yaşın da ki H.İ., jandarma tarafından gözaltına alınareak adliye’ye sevk edildi. H.İ., tutuklandıktan sonra cinsel saldırıya göz yumdyuğu kimseye söylememesi için de uyarıldığı öne sürülen çocuğun anneannesi S.G., yakalanması çalışmaları başlatıldı.

Emekli elektrik teknisyeni

Olaydan hgemen sonra H.İ., S.T., ye tecavüz etti. Müsdür lakabı ile tanınan emekli elektrik teknisyeni S.G.,ye zorla ters ilişkiye girdi. O anları da kadının torunu S.T.,ye izletti.

Defalarca Yaptı

Kimseye anlatmaması için de tecavüzü farklı zamanlar da birkaç kez daha tekrarladı. Psikolojisi bozulan çoçuğun anneannesine gitmek istemediğini orada kötü şeyler olduğunu annesine anlatması üzerine olay meydana çıktı.