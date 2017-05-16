Canlı Maç İzleme

Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı Türkiye’de poker ve casino oyunlarını oynatmamaktadır. Ülkemizde yaşayan şans oyunu severler de internet sayesinde bu kısıtlamayı illegal olan bahis siteleriyle aşmaktadırlar.

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Ülkede bir çok illegal bahis sitesi bulunmaktadır. Bunların arasında sahtekar olarak adlandıracağımız bir çok site bulunmaktadır. Böyle sitelerin hesaplarına para yatırmak ya da oyun oynamak üyenin maddi ve manevi açıdan büyük kayıplara uğrayacağını hatırlatmak isteriz. Tüm paranızın çöpe gitmesinden ziyade vermiş olduğunuz kimlik bilgileriniz de güvende olmayabilir.

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