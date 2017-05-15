FETÖ'cü Doktorlar

FETÖ operasyonları ülkenin dört bir yanında her alanda araştırmalar yapılarak yapılanma tamamen temizlenmek isteniyor ancak aylardır devam eden temizleme çalışmaları hala bitmedi ve her yerden FETÖ yapılanmasına dair araştırmalar devam ediyor.

33 sağlık çalışanı

Bugün yapılan soruşturma da ise sorumlu olarak Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yer alıyordu. Soruşturma dahilinde örgütün sağlık konusunda yaptıkları yapılanma ortaya çıktı. Sağlık kolu olarak ortaya çıkanlar arasında diyetisyen, başhekim yardımcısı ve doktorların da olduğu 33 sağlık çalışanı gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü ve burada alınacak olan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceklerdir. Operasyonun eş zamanlı yapılması sayesinde 33 kişi yakalandı. Şubeye gitmeden öncede sağlık kontrolleri yaptırıldı.