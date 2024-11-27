Wotofo Profile Unity RTA, mesh coil teknolojisiyle mükemmel bir vaping deneyimi sunar. 5ml’lik likit kapasitesi, uzun süreli kullanım sağlar. Mesh coil’leri, daha hızlı ısınarak daha yoğun tat ve buhar üretir.

Wotofo Profile Unity RTA, sızdırmazlık sistemi sayesinde güvenli bir kullanım sunar. Ayrıca, tankın üstten dolum yapma özelliği, likit doldurma işlemlerini kolaylaştırır. Ayarlanabilir hava akışı, kişisel tercihlere göre özelleştirilebilir.

Eğer mesh coil teknolojisi ile daha yoğun buhar ve tat deneyimi arıyorsanız, Wotofo Profile Unity RTA harika bir seçim olacaktır.