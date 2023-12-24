İzmir Buca İlçe MEM ve Okul Müdürü Ayhan Özhan Hakkında Adalet Talebi

İzmir Buca Tınaztepe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Özhan'ın işlediği iddia edilen TCK 121 suçuyla ilgili olarak, şikayet başvurularının sonuçsuz kaldığı ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taraflı davranış sergilendiği iddiaları gündeme gelmiştir. Şikayet sahibi, yaşanan olaya dair elindeki kanıt videosuna rağmen adaletin sağlanmadığını belirtmekte ve bu durumu Yüce Devlet'e iletmek amacıyla kamuoyuna açıklama yapmaktadır.

Buca İlçe MEM'in, Okul Müdürü Ayhan Özhan ve Müdür Yardımcısı Ömer Dolamaç'a makam ve mevkilerinden dolayı iltimas geçtiği, adalet ve hakkaniyet anlayışına ters düştüğü iddiasıyla şikayetçi olan kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Adalet davamızın pusulası insandır" sözlerini hatırlatarak, eşit ve adil bir şekilde hukuki sürecin işlemesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Yaşanan olaya dair ortaya konan kanıt videosu ve diğer delillerin olduğunu ifade eden şikayetçi, Ayhan Özhan ve Ömer Dolamaç'a karşı cezai işlem başlatılmasını talep etmektedir. Ancak, açıklamaya göre, şikayet sahibi tarafından yapılan suç isnatlarına rağmen suçlu olarak iddia edilen kişilerin karşı iftira gerekçeli bir ceza davası açmamış olmaları, durumun şüphe uyandırdığı bir diğer noktadır.

İlgili kişi, bu durumu videolu deliliyle destekleyerek adil bir mahkemede çözüme kavuşturmayı ve Yüce Devlet'e sıkıntısını iletmeyi amaçlamaktadır. Kamuoyuna yapılan bu açıklama, olayın çözüme kavuşturulması ve adaletin sağlanması için bir çağrı niteliği taşımaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=_ayG5mr8qco