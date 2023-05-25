Kadın sağlığı ve hastalıkları, son derece önem arz eden bir konudur. Aslına bakılırsa sağlık ile ilgili her konu önem arz etmektedir. Jinekoloji adı da verilen kadın sağlığı ve hastalıkları polikliniği tamamen kadın ile ilgilenen bir bölümdür. Kadın sağlığı ve hastalıkları polikliniğinde kadının doğumundan ölümüne kadar her haliyle ilgilenilmektedir. Fakat ilgilenilen kısımların en belirtili olanı şüphesiz hamileliktir.

Kadın Hastalıklar ve Doğum Nelere Bakar Bilgiler

Kadın sağlığı ve hastalıkları bir kadının her sorunuyla ilgilenmektedir. Bunlar; menopoz, hamilelik, hormon bozuklukları, adet düzensizliği gibi daha birçok rahatsızlıklardır.

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Kadın Sağlığı ve Hastalığı Hekimlerinin En Fazla İlgilendiği Sorun Nedir?

Her insanın farklı sorunları olsa dahi bazı rahatsızlıklar çoğu kadında görülmektedir. Rahatsızlık dışında hamilelik gibi güzel şeylerle de ilgilenmektedirler. Kadın sağlığı ve hastalığı hekimleri en çok ihtiyaç duyulan hekimlerdendir. Bu hekimler sadece kadınlarla ilgilenmek dışında kız çocuklarıyla da ilgilendikleri için bu alandaki hekimlerin önemi artmaktadır.

· Adet Düzensizliği: Özellikle genç kızlarda sık sık görülen bu sorun bazen büyük sebeplere dayanırken bazen de küçük sebeplere dayanır ve hızlıca tedavi edilebilir. Kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir sorundur. Genç kızlar ya da kadınlar için adetin düzenli olması önemli bir şeydir.

· Hamilelik: Kadın sağlığı ve hastalıkları hekimlerinin hastalarının büyük bir çoğunluğu hamile bireylerden oluşmaktadır. Hamile olan kadınlar daha hamile olduğunu öğrenmeden bunu öğrenebilmek için bile kadın sağlığı ve hastalıkları polikliniğe gitmeleri gerekmektedir. Hamile olduğunu öğrenen kimseler ise artık bebeklerinin gelişiminin düzgün bir seyirde ilerlemesi ve bu ilerleyişi takip edebilmek için jinekoloji doktorlarına giderler. Bundan hariç olarak istenmeyen bebeklerin kürtajı ya da hamile kalmak istenmediğinde de bu bölüme başvurmak gerekir.