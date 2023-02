Küçük Afacan Malik Guhdar Depremzedelere Geçmiş Olsun Dileklerini İletiyor

Sosyal medyanın günlük hayatımıza hakim olduğu günümüz dünyasında, hayvanlara olan sevgisini oldukça tatlı bir biçimde ifade ederek ünlü olan küçük afacan Malik Guhdar Türkiye’de yaşanan deprem sonucu depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletmektedir. Hayvan sevgisi ile ünlü olmak yaratıcılık, tutku ve sıkı çalışmanın bir kombinasyonu ile mümkündür. Bu konuda oldukça başarılı olan 9 yaşında ki Malik Guhdar küçük başarılı bir hayvan severdir. Ayrıca oyuncu ve çocuk programlarına katılan Malik oldukça sevimli bir şekilde hayvanlarla iletişim kurduğundan insanların gözlerini üstüne çekmekte başarılıdır.



Küçük Malik Guhdar, hayvan sevgisi ile büyütmeyi başardığı ve macera videoları ile fotoğraflarını paylaştığı sosyal medyada oldukça ünlü birisidir. Gezmeyi ve her defasında farklı yerler keşfetmeyi oldukça çok seven Malik Guhdar çektiği videolar ile sosyal medyada oldukça büyük ilgi toplamıştır. Malik, eğlenceli bir yapıya sahiptir. Hayvanlara zarar verenleri hiç sevmediği belirten küçük afacan insanlara ve tüm canlılara karşı oldukça sıcak kanlıdır.



Kahramanmaraş ilinde saat 4.17 sularında başlayan ve tüm Türkiye’yi olumsuz bir şekilde etkisine alan depremde çok fazla yaralı ve bir o kadar da vefat eden vatandaş bulunmaktadır. Malik Guhdar, bu olaydan etkilenen depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletiyor ve vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet diliyor. Ayrıca dayanışma içerisinde enkazlarda yoğun bir şekilde çalışan AFAD, Kızılay ve tüm diğer kuruluşlara teşekkürlerini iletiyor. Türkiye’de yaşanan bu zorlu imtihanda karşılaşılan tüm sıkıntılara kendisini de dahil ederek koca yüreği ile insanları kendine hayran bırakıyor. Geçmiş olsun dileklerini en içten şekilde belirten Malik elinden gelen her yardımı yapmaya hazır olduğunu bildiriyor.



Kahramanmaraş’ın yanı sıra depremin etkisinin şiddetli bir biçimde görüldüğü Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde oldukça fazla depremzede bulunmaktadır. Bu vatandaşların ayrıca gıda, su, barınma gibi ihtiyacı da olduğundan minik afacan Malik Guhdar yardıma hazır olduğunu bildirmektedir. Tüm yardım kaynaklarının hazır olduğunu ve iletebileceğini bildiren Malik Guhdar depreme maruz kalan tüm Türkiye’ye sabır dileklerini de iletmektedir.