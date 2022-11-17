Medyum Erten kimdir?

Medyum erten 1989 Edirne doğumludur. Yahudi bir ailenin 3. çocuğu olarak dünya ya gelmiştir. Erten doğduğu andan itibaren farklı bir çocuktu 4 yaşına geldiğinde gece rüyasında gördüğü bütün olayların ertesi gün gerçekleştiği ailesi tarafından keşfedilmiştir.

Medyum ne demek?

"Medyum" terimi, ruhsal sözlüklerde "psişik olarak hassas (duyarlı) (ruhsal medyumlar) veya ruhsal teması olmayan, bedenlerini Dünya'da terk etmiş ve yansıtan ruhlarla temas kuran insanlara paranormal olayları açığa çıkarabilen özel yetenekler" olarak tanımlanır; onları Dünya'ya çeşitli efektler içinde aldıkları görünüşler. "İnsanlara verilen isim" olarak tanımlanır.

Diğer bir deyişle, psişik ruh olarak başka bir ruha sahip olmayan psişik hayaletler vardır. Spiritüalist anlayışa göre medyum olmak bir beceri değildir ve spiritüalist etiğe göre kişi bu yeteneği asla kötüye kullanmamalıdır. Hadi gidelim Her halükarda, maneviyatçılar bu tür şeylere asla teslim olmazlar, çünkü manevi temasların çıkar sağlamak, gelecek hakkında bilgi edinmek veya eğlenmek için düzenlendiği seanslara katılanları bekleyen tehlikeleri bilirler ve bu tür sorular temasa geçenlere sorulur.

Bu tür seansları düzenleyenler, deneysel ruhçuluk konusunda yeterli görgü, bilgi ve deneyime sahip olmadan bu işi yapmaya çalışanlardır ve genellikle takıntılı bir olayla, yani akıl hastanesine gitmek Neo-spiritüalist terminolojide tıp, yalnızca psikoloji anlamına gelmez; "Kahin", medyanın gereklerini, görev ve sorumluluklarını bilen ve uygulayan, medyanın işleyişi konusunda yeterli alışkanlık, bilgi ve deneyime sahip kişidir.