Süper Lig takibi için doğru adres!

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Süper lig, Türkiye Ligleri, Avrupa ligleri ve çok daha fazlası heyecan yaratmaya devam ediyor. Super Toto Süper Lig 2. Haftası geride kalırken, heyecanın alevlenerek arttığını net bir şekilde ifade etmek gerekir. Türkiye’de futbolun geldiği belli bir konum olmasının ötesinde bunun takibi, en güncel seçenekler ile buradan olacaktır. Türkiye’nin güvenilir bahis sitesi Superbahis ise yüksek oranlar ve bonuslar ile kullanıcılarına kazandırmaktadır. Siteye tıklayın ve yüksek oranlar ile kazanın.

Süper Lig devam ediyor. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta aldığı 3 puanı, 6 atarak elde etmesi nedeniyle şu an için daha fazla ön planda. Ön planda olan başka bir isim ise herkesin isminden çok sık bahsettiği Arda Güler. Süper yetenek insanlara futbol dersi veriyor.

Beşiktaş ve Galatasaray’ın durumları

Beşiktaş ise haftayı istediği gibi kapatamadı. 3-0 öne geçtiği Hatayspor karşılaşmasında sonrasında 3 gol yedi ve maç berabere bitti. Bu nedenle yaşadığı hüsran ise üst seviyede oldu. Galatasaray ise henüz hazır görünmüyor. Okan Buruk önderliğinde Giresunspor’a mağlup olan ekip bu maçta gol atmayı başaramadı. Gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek adına Mertens transferinden çok büyük beklentiler var.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor ise tek golle aldığı galibiyet sonrasında 2 maçta 6 puan elde etti. Bu başarısı onu bir üst seviyeye çıkartacak gibi görünse de Avrupa Şampiyonlar Ligi macerasında ilk karşılaşmasında yara aldıklarını söylemek gerekir.

Kopenhag FC ile mücadele 2-1 Danimarka takımı galibiyeti ile bitti. İkinci maç için umutlar çok yüksek olmamasına karşın Trabzonspor’un kadrosunun genişliği burada kurtarıcı bir faktör olabilir. Beşiktaş ve Galatasaray sonrasında Karadeniz ekibi bazı aşamalarda sorunlu gibi görünmektedir.

Katar’da düzenlenecek dünya kupasına da az bir süre kaldığının altının çizilmesi gerekir. Dünya kupası heyecanı yaşamak isteyen kişiler için şimdiden bu süreç başladı ve devam ediyor. Bu heyecanı izlemenin yanı sıra yüksek oranlı bahisler almak isterseniz Superbahis giriş adresine tıklamanız yeterli.