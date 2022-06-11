Kader Kılıç’ın Aday Adayı Olduğu Şehir Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta İyi Parti’ye geçen ve ardından aday adaylığını duyuran Kader Kılıç, aday adayı olduğu ili düzenlediği görkemli etkinlikle duyurdu.

İyi Parti’nin çiçeği burnunda, çalışkan ismi Kader Kılıç geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından aday adaylığını duyurmuş, aday olacağı şehri daha sonra açıklayacağını belirtmişti.

Bugün Antalya’da düzenlediği görkemli etkinlikle İyi Parti’den Antalya Milletvekili Aday Adayı olduğunu duyurdu. Çok sayıda iş insanının katılarak Kader Kılıç’a destek olduğu etkinlikte bazı dikkat çeken isimler şunlardı; Ali Aydın (Mali Müşavir), Yaşar Emekli (Tarım Mühendisi), Meftun Gözeten (İş İnsanı), Tolga Parlak (İş İnsanı), Pelin Çiçekçi (İş İnsanı), Ali Ceylan (İş İnsanı), Çağrı Yıldırım (İş İnsanı), Cevdet Yurtseven (Müteahhit), Ramazan Sürma (iş İnsanı), Arzu Yıldırım (Azuu Otel Sahibi), Şeref Aksu (Eski Belediye Başkanı).

Kader Kılıç’ın konuşması şu şekildeydi;

Kıymetli dostlarım, hemşehrilerim, iş insanlarımız; bugün burada düzenlemiş olduğumuz etkinliğimize hepiniz hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz.

Daha önce de açıkladığım gibi; gördüğüm lüzum üzerine kısa bir süre önce sizlerle yol arkadaşlığı yapmanın şerefini yaşayarak İyi Parti'ye geçtim.

Bugün benim için özel bir gün. Bugün yıllarca ticaret yaptığım, istihdam sağladığım ve Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'dayım. Bugün benim için özel bir gün çünkü yıllarca ekmeğini yediğim şehre hizmet etmek için bir yola çıktığımı sizlerle, kıymetli Antalyalı hemşehrilerimle paylaştığım gün.

Bugün buradan sizlere; önümüzdeki seçimlerde İyi Parti'den Antalya Milletvekili Aday Adayı olduğumu açıklıyorum. Çıkmış olduğum bu yolda ilk günden beri desteğini esirgemeyen öncelikle ailem olmak üzere; teşkilatımızın çeşitli kademelerinde yer alan gönüldaşlarımıza, kıymetli iş insanlarımıza ve gönülden destekleyen hemşehrilerimize teşekkürlerimi tekrar dile getiriyorum.

Başta genel başkanımız Sayın Meral Akşener'e, teşkilatlarımızın tüm kademelerine ve çıkmış olduğumuz bu yolda beni yalnız bırakmayacak olan tüm dostlarıma sözümdür; Gece-gündüz demeden, şikayetlenmeden, sıra kaygısı gütmeden güzel şehir Antalya'mızda sıkmadık el bırakmayacağım.

İnanıyorum ki; genel başkanımız Sayın Meral Akşener'e, İyi Parti'ye en büyük desteği siz kıymetli Antalyalı hemşehrilerimiz vereceklerdir. Bugün burada beni yalnız bırakmayan çok kıymetli iş insanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.