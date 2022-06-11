İyi Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı Kader Kılıç Metaverse'de Seçim Ofisi Açtı

Geçtiğimiz haftalarda İyi Parti'den Antalya Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıklayan başarılı iş kadını Kader Kılıç, bugün 14.30'da sosyal medya hesaplarından duyurduğu Metaverse seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Decentraland ve Over the reality meta evrenlerindeki arazilerinde, metot patenti kendisine ait olan Seçim Koordinasyon Merkezi projesini yayınlayan Kader Kılıç'ın açılışına 500'e yakın kullanıcı katıldı.

Çalışkanlığıyla son dönemlerde dikkatleri üzerine toplayan Kader Kılıç, metaverse seçim koordinasyon merkezi açılışında; "Bugün benim için yine özel bir gün. Bazı kesimlerin Z kuşağına karşı kapalı bir iletişimle yaklaşmasına hep karşı olmuştum. Bugün Z kuşağı yani ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yeni iletişim kanallarından biri olan Metaverse evreninde seçim koordinasyon merkezimizi açtık. Burada yoğun programlarla başarılı isimlerle motivasyon ve kariyer söyleşileri planlayıp, gençlerimizle bir araya getireceğiz. Her hafta grup toplantılarımız canlı olarak seçim ofisimizde yayınlanacak ve zamanla seçim çalışmalarımızdan oluşan bir sergiyi de hayata geçireceğiz. Ekrandan gördüğüm kadarıyla 400'den fazla kişi şuanda burada. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. İyiler ailesi olarak önümüzdeki seçimlerde birinci parti olarak çıkacağız inşallah." dedi.

Projeleriyle ve başarılarıyla adından söz ettiren İyi Partili Kader Kılıç'ın bu girişimi gençler tarafından da ilgiyle karşılandı. Yoğun katılım sebebiyle zaman zaman donmalar yaşanan etkinlikte, Kader Kılıç'a karşı olan ilgi dikkat çekti.