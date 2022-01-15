Cinsel Sorunlar İçin Hangi Doktora Gitmeliyim

Hepimizin bildiği gibi cinsel yaşam hayatın vazgeçilmez ve gerekli hallerinden birisidir. Bazı durumlarda cinsel yaşamın sekteye uğraması, insan yaşamını ve ilişkilerini olumsuz etkileyecek ve ilişkilerin bitmesine neden olacak kadar sürebilir. Halk arasında mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protez, her yaştan erkeğin korkulu rüyası sertleşme sorununa farklı bir yöntemle çözüm sunmaktadır.

Peki Mutluluk Çubuğu Nedir? İlişki Sırasında Görünür mü?

Mutluluk çubuğu yani tıbbi ismiyle penil protez, erkeklerde birçok farklı nedenle meydana gelebilen sertleşme ve ereksiyon olmakta sıkıntı yaratan durumlarda cerrahi işlemle çözüm getiren bir tıbbi ekipmandır. Üç parçalı, tek parçalı ve yahut pompalı başta olmak üzere birçok çeşiti bulunan bu protez, ortalama bir saat süren ameliyatla penisin yumuşak dokusu içerisine ve kasık bölgesinden şırınga ile müdahale edilmesi ile yerleştirilir. mutluluk çubuğu, daha anlaşılır bir ifade ile penisin ilişki sırasında kalmasına olanak tanıyan ve dokuya ve mekanizmaya uyum sağlayabilen tel gibi bükülebilir özellikli ve şişirebilir formda tıbbi protezlerdir. Ayrıca herkesin merak ettiği bir soruya da açıklık getirmek gerekirse protez dışarıdan bakıldığında görülmez ve ilişki sırasında herhangi bir ağrı, sızı ve ya sertleşmeme sıkıntısı yaşamazsınız.

Penil Protez Hangi Durumlarda Gereklidir?

Penil protez, sertleşme sorunu yaşayan ereksiyon hapları, vakum cihazları ve en son enjeksiyon hapları gibi cerrahi olmayan yöntemleri denemesine rağmen sonuç alamayan her erkek için kalıcı ve idealdir. Bir saatlik ameliyat sonrası şırınga ile müdahale ile yerleştirilebilen diğer ameliyatlara göre daha az ağrı verir.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Sonrası Ağrı, Şişme, Morluk Gibi Zorluklar Var mıdır? Varsa Ne Kadarlık Bir Süreçte Atlatılabilir?

Mutluluk çubuğu ameliyatı, gerek süresi gerek ise ameliyat yöntemi ile daha az ağrı sızıya neden olabilir. Tabi ki de her ameliyatta olduğu gibi hastanın geçmişi ,yaşı itibariyle bu etkiler farklılık gösterebilir. Hastanın durumuna bağlı olarak en az 2 en fazla 4 hafta içerisinde ağrı, morarma , şişlik gibi durumlar son bulur. Ayrıca doktorun kararına bağlı olarak en erken 4 hafta içinde cinsel ilişkiye girilebilir.

Peki tüm bu cinsel sorunlar için hangi doktora gitmeliyim diye soracak olursanız , ister kadın ister erkek olun bedensel kaynaklı cinsel tüm problemler için hastanelerin üroloji birimlerine başvurmanız gerekmektedir. İdrar sistemi ile üreme sistemi kaynaklı kadar tüm fizyolojik kaynaklı sorunlara üroloji doktoru bakmaktadır. mutlulukcubugu.com.tr sitesi üzerinden alanında uzman saygıdeğer doktorlarımıza ulaşabilir ve gerekli bilgileri alabilir ve değerli birçok tavsiyelerini alabilirsiniz.