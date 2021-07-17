İyilik Takipçileri Platformunun Kurucusu Rana Çetinkaya, yeni yardımlaşma kampanyasını açıkladı. Türkiye'nin ünlü moda ikonlarından İvana Sert ile birlikte düzenlemiş oldukları İnstagram canlı yayınında "Pati Sevindir Kampanyası" hakkında açıklamalarda bulunan Rana Çetinkaya, artık SMS ile mama bağışı yapılmaya başlandı açıklamasında bulundu.

Türkiye Rana Çetinkaya ve Eşi Alperen Cihan Çetinkaya çiftini 30 Ekim İzmir depreminde tanıdı. İzmir'de yaşanan deprem felaketinde aynı gün büyük bir organizasyona imza atarak, sosyal medyadaki takipçilerinin de desteği ile birlikte depremzedelere öncelikle konaklayabilecekleri çadırlar ve ardından temel ihtiyaçlarına göre yardımlar götürdüler. İzmir depreminde iyilik hareketini başlatan Rana Çetinkaya 30 Ekim depreminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım götürmek için ekibini seferber etmişti.

Yürekleri yaralayan İzmir depremin'in ardından sosyal sorumluluk projelerine devam eden Rana Çetinkaya; ekibi ile beraber yeni bir proje için harekete geçti. Pati Sevindir Kampanyası ile operatör firmaları ile yaptıkları anlaşma neticesinde, artık SMS yoluyla da yardım yapılabilir. Rana Çetinkaya patili dostlarımızın sorunlarına dikkat çekerken; "yaptıkları etkinlik ile belirlenen belediyelerin barınaklarına ciddi bir destek sağlamayı hedeflediklerini" ifade etti. Pek çok ünlü ismin de proje için destek vermeye hazırlandığı bazına sızan haberler arasında.

Hayvanlar İçin SMS İle Mama Bağışı Zamanı

İyilik Takipçileri Platformu olarak bir çok bağış kampanyası düzenleyen Rana Çetinkaya, özellikle hayvan sever olarak Türkiye'de bir ilke imza atmış ve platformun Onursal Üyeliği hayvanlara verilmişti. Kendi köpeğinin de sözleşmeye imza atmasını sağlayan Rana Çetinkaya, bu hareketi ile büyük ilgi topladı. Rana Çetinkaya depremzedelerden sonra yardım kampanmyalarını hızlandırmış ve şimdi de hayvan hakları konusundaki çalışmalarına farklı bir boyut kazandırarak, ünlü sanatçıların da desteği ile birlikte, Pati Sevindir bağış kampanyası düzenleyerek büyük destek almaya başlamış durumda.

Rana Çetinkaya: Hayvan Dostlarımız Yalnız Değil

Hayvan dostları için harekete geçen Rana Çetinkaya, Pati Sevindir kampanyası için uzun süre üzerine çalıştıklarını ve özverili bir şekilde projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. Türkiye’de ilk kez SMS ile mama bağışı yapılmaya başlandığını söyleyen Rana Çetinkaya, "mama bağışı yapan milyonlarca insan da barınaklardaki hayvanlara böylelikle destek sağlıyor" dedi. Türkiye'nin en büyük operatör etkinliğini düzenleyen Rana Çetinkaya, Ivana Sert gibi Türkiye'nin tanınmış isimleri ile yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiş durumda.

Rana Çetinkaya uzun yıllardır yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiriyor. Hayvanlar için her zaman elini taşın altına koyan başarılı isim hayatında hatta kariyerinde de bu alanda çalışmalar yapıyor. Ünlü isimlerden biri olan ve camia da önemli bir yeri olan Ivana Sert başta olmak üzere sanat camiasından pek çok isim bağış kampanyasına katılıyor. Hem maddi hem de manevi olarak desteklerini esirgemiyor. Rana Çetinkaya yalnızca hayvanların sesini bu proje ile değil daha önce 20 tonluk mama kampanyası ile de duyurmuştu.