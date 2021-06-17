Batuhan Şahindokuyucu kim? Ne iş yapar? Projeleri? Yatırımları nelerdir?

VRF Group Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Şahindokuyucu hem Türkiye’de hem de dünyanın belirli noktalarında yardım yatırımları yapan önemli bir iş insanıdır. Özellikle 2019 yılında Sahra altı ülkelere yaptığı yardım yatırımları ile o bölgelerde ismini çokça kez duyurdu. Şimdi ise aynı yardım yatırımlarını Türkiye’de de başlattı. Verdiği demeçte, insanlığın her zaman yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Türkiye’de Korona virüs döneminde yüz binlerce insanın yardıma ihtiyacı oldu. Hem Türkiye’de hem de dünyanın belirli noktalarında insanlara yardım eden Batuhan Şahindokuyucu, şimdi de Türkiye’de benzer bir model ile yardım yatırımı yapmayı planlıyor. Toplam 81 ilde 81 adet yardım derneği, her bir derneğe 20 adet çalışan ve toplam yardım yatırımını tam iki katına çıkaracağını belirten Şahindokuyucu, verdiği demeç ile ne planladığını anlattı.

“İnsanlığın Her Zaman Yardıma İhtiyacı Var!

“İnsanlığın her zaman yardıma ihtiyacı var. Özellikle Korona virüs döneminde milyonlarca insan işsiz kaldı ve işinden çıkartılmaya devam ediyor. Böyle zamanlarda insanların elinden tutmak ve onlara bir ışık olmak bizim borcumuz. Borcumuzu da yerine getireceğiz, VRF Group bünyesi altındaki tüm şirketlerin kazançlarının %30’luk kısmı ile Türkiye’de her ile yardım dernekleri açacağız. Bu yardım derneklerinin tek amacı yardıma muhtaç olan insanlara direkt olarak ulaşmak ve el uzatmak olacak. Ancak bu şekilde insanlara yüksek oranda fayda sağlayabiliriz.”

“Her İlde Yardım Derneği İle Her Uzatılan Ele Yanıt Verebileceğiz”

“Her ilde yardım dernekleri kurmamızın tek amacı insanlara daha fazla yardım yapabilmektir. Yurdumuzun insanına her zaman destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Özellikle Korona virüs döneminde işinden çıkartılan insanların yardımcısı olacağız. Ben Batuhan Şahindokuyucu olarak bu projemin 1 yıl içerisinde hayata geçmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."