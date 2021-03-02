Uzun Dönem Araç Kiralamanın Artıları ve Eksileri

Ulaşımda kiralık araçlar her zaman için önemlidir. Malatya araç kiralama işlemlerinde firmalar aracın vergisini, sanayi masrafını, kaskosunu ve zorunlu sigortasını karşılamaktadır. Bunun dışında aracı kiralayan kişilerin de bazı sorumlulukları vardır. Bu kategoride her hangi bir sorunla karşılaşmamak için prosedüre uyulmalıdır. Uzun dönem kiralamanın avantajı ve dezavantajı vardır.

Uzun Dönem Araç Kiralamanın Avantajları

Rent a car oto kiralama hizmeti, bir otomobilin belirli bir süre için kullanım hakkının satın alınmasıdır. Bu süre günlük/aylık/yıllık kategoride değerlendirilmektedir. Kampanyalı seçenekler de bu kategoride uygun fiyat imkanı sunmaktadır. Uzun dönem araç kiralayanlar pahalı araçları satın almadan kullanma imkanına sahip olur. Ayrıca kasko masrafı, vergi ve sanayi bakımı gibi masraflardan kurtulmuş olur.

Uzun Dönem Araç Kiralamanın Dezavantajları

İnternet sayesinde kiralık araç temin işlemi çok daha kolay hale gelmiştir. Kiralık araç hizmetinde online oto kiralama seçenekleri erken rezervasyon imkanı sunmaktadır. Yaz aylarında tatil programı yapan kişiler araç rezervasyon işlemini önceden yapabilir.

Uzun dönem kiralamada ise kiralayan kişiler bazı sorunlarla karşılaşabilir. Uzun dönem kiralama işlemlerinde kasko ve sözleşme şartlarına aykırı kullanımda yaptırım söz konusudur. Uzun dönemde aracın yıpranma payı artar ve servis sorunu ortaya çıkar. Ayrıca muayene süresi dolan araçlar bu süre zarfında muayenesi yapılır.

Uzun Dönem Araç Kiralama Ekonomiktir

Otomobil kiralama işlemi aracın modeline göre belirlenmektedir. Yeni nesil üst segment araçların kira bedeli daha yüksektir. Bu kategoride şirketler filo kiralama yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntemle daha düşük maliyetle filo kuran şirketler araç vergisi, sigortası ve sanayi bakımı gibi masraflarından kurtulmuş oluyor.

Uzun Dönem Araç Kiralama Sözleşmesi

Kiralama işleminde kiralayan kişilerin dikkat etmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallar şu şekildedir:

1- Kiralayan kişinin aracı kullanacak kişileri sözleşmeye yazması gerekir. Sözleşmede ismi geçen kişilerin dışında kalan kişilerin aracı kullanması durumunda sözleşme şartları ve kasko şartları geçersiz olur.

2- Kiralayanın aracı ticari amaçla kullanması durumunda yine sözleşme iptal olur.

3- Aracın kanunsuz işlerde veya benzeri işlerde kullanılması durumunda yine sözleşme şartları ortadan kalkar.

4- Aracı teslim alan kiracı aracı kötü kullanırsa firma aracı sorgusuz sualsiz geri alabilir.

5- Kasko şartlarına uygun araç kullanılmadığında kasko şartları iptal olur.

Şartlara uygun filo kiralama seçenekleri her şirket için avantajdır.





