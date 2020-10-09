Bağlama Büyüsünün Tüm Detayları Burada

Aslında büyü konusunda insanların merak uyandırdığı yegane temelleri araştırınca somut kavramların dışına çıkıyor olmak ve bir çok manevi sorunun da ortaya çıkması geliyor. Hayatta günlük yaşantımızda zaten pek çok şeyi algılamakta sorun yaşarken bir de hiç bir dokunsal temas olmadan ya da hiç bir öngörü sahibi olmadan nasıl oluyor da bu kadar büyük iddialar edilir hale geliyor. Aslında en büyük soru işareti de burada ortaya çıkıyor. Bağlama büyüsü esas alındığında medyumlara sorulan yoğun sorular zaten süreci anlamaya yönelik oluyor.

Ancak bir gerçek var ki bazen hayatta karşınıza çıkan durumların elinizden gelen hiç bir çaba ile farklı bir konuma evrilememesi gibi bir detay var. Bunu anlamak için bizlerin yaptığı gibi konu ile ilgili bir miktar eğilim göstermek ve anlamaya çalışmak gerekiyor. Tabi ki bu kadar soyut kavram konuşulunca şüphelerin ve nasıl olur sorularının ortaya çıkması da oldukça doğal kabul ediyor. Bu yüzden de bir talebe girişmeden önce yada bir konuya hakimiyet kurmaya çalışmadan önce enine boyuna düşünmek, gerçek anlamda nasıl sonuçlar ortaya konabileceğini aktarmak gerekiyor en azından kendi zihninize. Bu sayede gerçek başarının önü açılmış olmak ile beraber konuyu anlama kabiliyetinde de artış görülecektir. Bu tür havas ilmi içeriğinin günümüzde teknolojik unsurlar ile tanıtılıyor olması dönemsel ve yüzyıl bağlamında normal kabul edilse de eski alimlerce aslında herşey hala yüz yüze ve kadim kitaplar aracılığı ile gerçek olabiliyor.

Bu açıdan değerlendirince işte yüz yüze gelebilen ve size gerçek randevular verip sorunlarınızı dinleyen ve anlamaya çalışan medyumlar öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de Faik hoca... Bu kişi hakkında internet ortamında çıkan haberler doğrultusunda bir miktar araştırma yaptık. Kendi çapında tanınmış kişi formunda görünen birisi gibi dursa da aslında doğuda oldukça yoğun işler yapan ve 30 yılı aşkın süredir havas ve ledün ilmi üzerinde eğitimci kişiliği olan biri. Iğdır'da bulunan dergahına da konuk alıyor ve özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerinin sayısı hiç de az değil bakacak olursanız.

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