Orijinal Bebek Kapı Süsü Örnekleri

Yaşam boyunca anne ve baba adaylarının unutulmaz en büyük anı, bebeğinizin doğum anı ve sonraki ilk zamanlarıdır. Bebeğinizin dünyaya gelişiyle beraber her şeyin bir değişime gideceği zamanlar da beraberinde gelir. Hastane döneminde bebeğinizin ilk doğum zamanında, oda süslemesi ve kapı süslemesi ile harikulade bir “hoş geldin” süslemesi yapabilirsiniz…

Son zamanlarda hem ev hem de hastanelerde popüler olan bu kapı süslemeleri ile birlikte, anne adayları genelde en büyük hevesli olan taraflardır. Doğum odası süslemeleri ile ilgili olarak cinsiyetini de belirten şekilde kapı süslemeleri yapılabilir, bu tarz orijinal fikirler ile doğum odasına ayrı bir hava da katılabilir. Bebek hediyelik almak isteyen bireylerde bebeklerin cinsiyetini doğum odasındaki süslemeye göre öğrenerek, ikinci ev ziyaretlerinde hediyeler alabilirler.

İsme Özel Kapı Süslemeleri Çok Popüler

Kapı süsleriyle ilgili sık tercih edilen modeller arasında daire şeklindeki kapı süsü dışında isimli bebek kapı süsleri gelmektedir. Şık çerçevelerde "prenses" yazan, erkekler içinse "fiyonk" süslemeleriyle isme özel harikulade bebek kapı süsleri tercih edilmektedir.

Bebeklerin cinsiyetine göre hem süsleme hem de renklerin seçimi yapılabildiği gibi birçok özelleştirilmiş detaylar da bebek kapı süslerinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kapı süslemelerinde en çok kullanılan bebeğinizin fotoğrafı, ultrason fotoğrafının olduğu şekilde de özel bir kapı süsleme örneği yaptırabilirsiniz. Ayrıca bebeklerinize özel odaları için de özel süslemeleri bu şekilde yapabilir, ebeveyn olarak hayatlarınızdan parçalar da ekleyerek özel, orijinal fikirleri birleştirerek kapı süsleriyle başlayan süslemeler yapabilirsiniz.