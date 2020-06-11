Rakipbahis Giremiyorum

Bahis yapan herkesin en az bir kere ziyaret ettiği platformlardan olan Rakipbahis bir süredir eski adıyla hizmet vermiyor. Son revizyonlar neticesinde marka yüzünü yenileyen bahis sistemi artık Totobo çatısı altında faaliyetlerine devam ediyor. Rakipbahis kelimesini içerek alan adları üzerinden tüm sistem girişleri kapanmıştır. Sistem girişlerinizi totobo1.com adresini kullanarak yapabilirsiniz.

Sizlere Rakipbahis adıyla yaklaşan veya bu tarz reklamlar yaparak bu isimle sizi sistemlerine davet edenlere karşı dikkatli olunur. Bazı dolandırıcılar marka bilinirliği ve güvenilirliğini istismar edebilmek için bu tarz ucuz numaralara kaçabilmektedir.

Sistem girişlerinizi vermiş olduğumuz yeri adresten sorunsuz yapabilirsiniz. Rakipbahise giremiyorum tarzında açılan taleplerin tamamına yakını ilk marka değişiklik dönemine ait olup yaklaşık 1 yıldır tüm faaliyetler Totobo markası altında devam etmektedir.

Aradığınız bahis ortamı, güvenilir altyapı ve yüksek oranlar halen burada duruyor. Hemen canlı destek hattımızdan iletişime geçerek yeni üyelik açtırabilir. Hızlı üyelik açımı sonrasında sisteme giriş yaparak anılarınızı tazeleyebilirsiniz.

Tasarım olarak eski sistemi andırıyor olsa da Totobo altyapısı tamamen yenilenmiiş ve bize özel tasarlanmıştır. Her türlü güvenlik önlemleri maksimum seviyede alınmış olup güvenle bakiyelerinizi hesapta bırakabilirsiniz. Adınıza olmayan hiçbir banka hesabına ödeme çıkılmamaktadır. Ayrıca sistemmlerimize dışarıdan müdahale imkanı sıfırdır. Özel geliştirilen yapay zeka desteklik güvelik duvarları sayesinde herhangi bir saldırı girişiminde olan makinalar sonsuza dek sistem girişlerinden engellenmektedir.

Rakipbahis Giriş Hatası

Sistem girişlerinizi yeni alan adı üzerinden yaptığınızda herhangi bir hata veya uyarı almayacaksınız. Eski alan adı olan ve içerisinde rakipbahis kelimesi geçen sitelerden şuan giriş yapılamamaktadır. Rakipbahis giriş hatası bu tarz siteleri kullanarak sisteme girmeye çalışan kullanıcılar tarafından alınmaktadır.

Son gelişmeler neticesinde sistem altyapımız tamamen yenilenmiş olup dönemsel özel kampanyalar aktif edilmiştir. Örneğin birden fazla tekli maç oynama veya istediğiniz bir kuponun oranını ikiye katlama gibi bonus haricinde de daha kreatif özellikle sistemlerimize tanımlanmıştır.

Totobo1.com adresi üzerinden giriş yapamayan müşterilerimiz, Rakipbahis döneminde sistem bakiyesi olmayan eski üyeliklere sahip oldukları için sorun yaşamaktadır. Canlı destek hattımızdan bize ulaşmaları halinde hızlıca yeni üyelikleri aktif edilecektir.