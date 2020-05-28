Fenerbahçe Yiğitali Bayrak’ı Gündemine Aldı

Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi Belediye Derince Spor Kulübü'nde forma giyen Yiğitali Bayrak ile ilgileniyor.

Fenerbahçe Süper Lig'in kalan sezonu için hazırlanırken öte yandan yeni sezonun planlaması şimdiden yapılmaya başlandı. Yeni sezon için transfer görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli takımın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Hem ekonomik sıkıntılarla hem de koronavirüs salgının getirdiği sorunlarla uğraşan Fenerbahçe transferde maliyeti düşük isimlere yöneldi. Başkan Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada transferde yerli futbolculara yöneldiklerinin sinyalini vermişti.

Bunun ardından Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi Gölcük'ten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile anlaşmaya varmıştı. Yeni transfer yine TFF 3. Lig'inden olacak... Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi Belediye Derince Spor Kulübü'nde forma giyen Yiğitali Bayrak ile ilgileniyor.

Önümüzdeki sezon takımı genç oyunculardan kurmak isteyen Fenerbahçe’de gündeme gelen isimlerden biri Yiğitali Bayrak oldu. Bunun yanında farklı isimlerle görüştüğü belirtilen Fenerbahçe’nin transferlerine kripto para ile bahis yapabilirsiniz.

Yiğitali Bayrak Kimdir?

23 yaşındaki futbolcu 10 numara mevkinde oynuyor. Yiğitali Bayrak için Denizli, Konyaspor, Kasımpaşa ve Altınordu takımları da devreye girdi. 10 numaralı futbolcu bu sezon 27 maçta forma giyerken 7 gol 6 asist yaptı.

İsmail Yüksek ve Yiğitali Bayrak gibi isimlerle kadrosunu gençleştirmeyi umut eden Fenerbahçe’de sezonun kalan maçlarında hedef Türkiye Kupasını kazanmak. Kalan tüm maçlara bahis oynamak isteyenler kripto bahisler adresine girebilirler. Bununla birlikte yabancı bahis siteleri adresleri de İddaa oynamayı düşünenleri memnun edecek.