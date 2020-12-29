Betmatik Ödeme Yöntemleri

Betmatik bahis sitesinin Türkiye'de pek çok kullanıcıyı kontrol altında tuttuğunu söylemek gerek. Almanya merkezli şirketin kazandıran altyapısı fazlasıyla popüler oldu. Curacao lisansıyla beraber Anatolian LTD BV firmasının tüm güvenilir altyapısı bizlere sunuluyor. Betmatik giriş adresi anlık güncellemelerle günün 24 saati aktif tutuluyor.

Ayrıca 7 gün 24 saat boyunca siteye girebildiğimiz gibi güncel olarak ödeme metotlarını da kullanıyoruz. Bu kapsamda Betmatik yeni giriş adresi bize onlarca sanal cüzdan ve ön ödemli kart seçeneği sunabiliyor.

Betmatik Para Yatırma Yöntemleri

Betmatik giriş adresi sürekli değişebilir. Ancak yatırım ve çekim aşamasında sunduğu kolaylıklar kalıcı olarak karşınıza çıkacaktır.

Montrapay

Montrapay ile 100 TL üstü yatırım yapılabiliyor.

Banka Havalesi

Süper hızlı havale ile 1.000 TL, banka transferi ile 100 TL, banka havalesi ile 100 TL ve maksi banka ile 250 TL yatırım yapmak mümkün.

Kredi Kartı

Betmatik kredi kartıyla 150 TL üstü yatırım yapmanıza olanak tanıyor.

QR Kod

QR Kod için Super QR Kod altyapısını 50 TL, Bestpay QR Kodu 50 TL, Envoy QR Kodu yine 50 TL alt limitle kullanabiliyorsunuz.

Cepbank

Cepbank ile yatırımlarınızı 50 TL üstü olarak yapabilirsiniz. Ayrıca Montrapay Cepbank ile yine limit 50 TL olarak görünüyor.

Papara

Papara yöntemini 200 TL alt limitle kullanmanız mümkün. Ek olarak Sistem nakit Papara ile 50 TL, Montrapay Papara ile yine 50 TL alt limitle karşılaşırsınız.

Maksipara Payfix

Payfix ile 25 TL üzeri ödeme yapabilirsiniz.

Maksipara CMT Cüzdan

CMT Cüzdan içinse 50 TL alt limit var.

Bitcoin

Kripto para yatırımlarınızı BTC ile 50 TL üzeri olacak şekilde yapabilirsiniz.

Betmatik Para Çekme Yöntemleri

Betmatik yeni giriş adresi ile siteye giriş yaptıktan hemen sonra çekim talebi verebilirsiniz.

Banka Havalesi

Banka havalesini 250 TL, Süper Hızlı havaleyi 1.000 TL, Montrapay havaleyi 200 TL alt limitle kullanabilirsiniz. Ayrıca Betmatik giriş size ATM'den çekim şansını da 250 TL alt limitle sunmaktadır.

Papara

Papara ile çekim yaparken normal Papara için alt limit 250 TL. Ayrıca Süper hızlı paparayı 1.000 TL, Montrapay Paparayı ise 200 TL alt limitle kullanabilirsiniz.