Melbet Ödeme Yöntemleri

Melbet şirketinin Curacao lisanslı olması Türk kullanıcılar arasında ciddi bir güvene yol açıyor. Aynı zamanda şimdiye dek hiç kapalı kalmaması da dikkat çekmesini sağlıyor. Özellikle yüksek oranlarla bahis yapmak, geniş oyun seçeneğini gözlemlemek, promosyonlar ve ödeme sistemlerini genişletmesi gözden kaçmıyor. Melbet giriş adresi bu yüzden her zaman göz önünde oluyor.

Tabii ki güncel olarak adresini yeniliyor olsa bile bahis severlere standart bir hizmet ulaştırmaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde bunu daha net görebiliyoruz. Melbet hızlı giriş yaptığımız andan itibaren bize yüksek kazançlar vadeden bir altyapıyla bizi karşılıyor.

Melbet Para Yatırma Yöntemleri

Zengin ödeme metotlarını görmek için Melbet hızlı giriş yapıp ardından para yatırma kısmına tıklayabiliriz.

Papara

Papara ile 50 TL üstü yatırım yapılabiliyor.

CMT Cüzdan

CMT Cüzdan yatırımlarında alt limit 50 TL.

Banka Havalesi

Melbet giriş banka havalesi ile yatırımlarda hızlı banka havalesi ve Paygiga seçeneğini sunuyor. Burada tüm bankalar için değişken bir alt limit seçeneği var.

Cepbank

Hızlı Cepbank ile 50 TL yatırabilirsiniz.

Hızlı QR Kod

Hızlı QR Kod yatırımları 50 TL üstü olduğunda kabul ediliyor.

Ecopayz

Ecopayz için 48.39 TL alt limit bulunuyor.

Astropay

Astropay yatırımları 4.50 TL üzeri olduğunda onaylanıyor.

Payfix

Payfix yatırımlarında minimum tutar 25 TL.

Jeton

Jeton için 9.49 TL alt limit uygulanıyor.

Webmoney

Webmoney yatırımları için en düşük tutar 4.50 TL.

Kripto Para

Kripto para yatırımlarının tüm coinler için ayrı ve değişken alt limitlerle sunulduğunu vurgulayalım.

Melbet Para Çekme Yöntemleri

Melbet giriş adresi üzerinde aktif gördüğünüz ödeme sistemlerini çekim kısmında da kullanabiliyorsunuz.

Banka Havalesi

Hızlı banka havalesiyle 200 TL, Paygiga ile 300 TL alt limitle işlem yapabilirsiniz.

Ecopayz

Ecopayz çekimleri için 95.83 TL alt limitle karşılaşacaksınız.

Astropay

Astropay çekim talepleri 9 TL üzerinde olmak zorunda.

Papara

Papara yöntemini 100 TL üstü tutarlar için kullanabiliyorsunuz.

CMT Cüzdan

CMT Cüzdan çekimleri Melbet bahis sitesinde 50 TL üstü ise yapılabiliyor.

Payfix

Payfix içinse 25 TL alt limit var.

Jeton

Jeton çekim tutarı 9 TL üzeri olmalı.

Webmoney

Webmoney ile 9 TL üstü çekim yapabilirsiniz.

Kripto Para

Kripto para coinlerinin uygun alt limitlerle kullanımı sağlanmış.