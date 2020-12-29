Melbet Ödeme Yöntemleri

Melbet şirketinin Curacao lisanslı olması Türk kullanıcılar arasında ciddi bir güvene yol açıyor. Aynı zamanda şimdiye dek hiç kapalı kalmaması da dikkat çekmesini sağlıyor. Özellikle yüksek oranlarla bahis yapmak, geniş oyun seçeneğini gözlemlemek, promosyonlar ve ödeme sistemlerini genişletmesi gözden kaçmıyor. Melbet giriş adresi bu yüzden her zaman göz önünde oluyor.
Tabii ki güncel olarak adresini yeniliyor olsa bile bahis severlere standart bir hizmet ulaştırmaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde bunu daha net görebiliyoruz. Melbet hızlı giriş yaptığımız andan itibaren bize yüksek kazançlar vadeden bir altyapıyla bizi karşılıyor.
Melbet Para Yatırma Yöntemleri
Zengin ödeme metotlarını görmek için Melbet hızlı giriş yapıp ardından para yatırma kısmına tıklayabiliriz.
- Papara
Papara ile 50 TL üstü yatırım yapılabiliyor.
- CMT Cüzdan
CMT Cüzdan yatırımlarında alt limit 50 TL.
- Banka Havalesi
Melbet giriş banka havalesi ile yatırımlarda hızlı banka havalesi ve Paygiga seçeneğini sunuyor. Burada tüm bankalar için değişken bir alt limit seçeneği var.
- Cepbank
Hızlı Cepbank ile 50 TL yatırabilirsiniz.
- Hızlı QR Kod
Hızlı QR Kod yatırımları 50 TL üstü olduğunda kabul ediliyor.
- Ecopayz
Ecopayz için 48.39 TL alt limit bulunuyor.
- Astropay
Astropay yatırımları 4.50 TL üzeri olduğunda onaylanıyor.
- Payfix
Payfix yatırımlarında minimum tutar 25 TL.
- Jeton
Jeton için 9.49 TL alt limit uygulanıyor.
- Webmoney
Webmoney yatırımları için en düşük tutar 4.50 TL.
- Kripto Para
Kripto para yatırımlarının tüm coinler için ayrı ve değişken alt limitlerle sunulduğunu vurgulayalım.
Melbet Para Çekme Yöntemleri
Melbet giriş adresi üzerinde aktif gördüğünüz ödeme sistemlerini çekim kısmında da kullanabiliyorsunuz.
- Banka Havalesi
Hızlı banka havalesiyle 200 TL, Paygiga ile 300 TL alt limitle işlem yapabilirsiniz.
- Ecopayz
Ecopayz çekimleri için 95.83 TL alt limitle karşılaşacaksınız.
- Astropay
Astropay çekim talepleri 9 TL üzerinde olmak zorunda.
- Papara
Papara yöntemini 100 TL üstü tutarlar için kullanabiliyorsunuz.
- CMT Cüzdan
CMT Cüzdan çekimleri Melbet bahis sitesinde 50 TL üstü ise yapılabiliyor.
- Payfix
Payfix içinse 25 TL alt limit var.
- Jeton
Jeton çekim tutarı 9 TL üzeri olmalı.
- Webmoney
Webmoney ile 9 TL üstü çekim yapabilirsiniz.
- Kripto Para
Kripto para coinlerinin uygun alt limitlerle kullanımı sağlanmış.