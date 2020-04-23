MHP’li Öztürk’ten Usta Öğreticiler İçin TBMM’de Önerge

Gazetekale.com / Burak Çalışkan

GEÇİMİNİ USTA ÖĞRETİCİ MAAŞI İLE SAĞLAYANLAR MAĞDUR EDİLMESİN

Konu hakkında TBMM’de açıklama yapan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk;

“Bilindiği üzere 16 Mart itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı korona virüs salgını nedeniyle geçici tedbirlerini açıklamış ve eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Halk eğitim müdürlükleri de bu kapsamda bünyelerinde görev yapan usta öğreticilere gönderdikleri yazılarda, kurs süresi bitmemiş olan ve 14 Mart tarihinden önce kurslar onaylanmış devam eden kursların ücretlerinin borçlandırma yapılarak ileriki dönemde alınan ücretler kadar ücretsiz kurs vermek suretiyle ödeneceğini belirtmiştir. Ancak Mart ve Nisan ayında kurs süresi bitmiş olan usta öğreticilerin SGK çıkışı yapılmış ve ücret ödemesi sonlandırılmıştır. Oysa zorunlu ara verme tedbiri olmasaydı bu usta öğreticilerimiz yeniden modül alıp, kurs açma imkânına sahip olacaklardı.” diyerek, söz konusu uygulamayı eleştirdi.

KAŞ YAPALIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAYALIM

Millî Eğitim Bakanlığı’nın mevcut mağduriyeti gidermek adına harekete geçmesini isteyen Milletvekili Öztürk; “Eğer 14 Mart’ta kadar kursları (modülleri) onaylanmış usta öğreticileri mağdur etmeyip, kurslarına devam imkânı sağlanıyorsa, Mart ve Nisan aylarında yeni modül alacak, yani kurs açacak usta öğreticilerimizin de mağduriyetini giderecek çözüm üretilmelidir. Çünkü halk eğitim merkezlerindeki usta öğreticilerimiz 11 ay çalışıp, 1 ay zorunlu izne çıkarılmaktadır. Geçimlerini sadece usta öğretici maaşı ile sağlayan vatandaşlarımız şimdi önümüzdeki Eylül ayına kadar işsiz kalmış durumdalar. Bu bakımdan bir an önce sayıları 100 bini bulan usta öğreticilerimizin içinde bulundukları sıkıntılı dönemden çıkarmalıyız. Tedbir alacağız diye; kaş yaparken, göz çıkarmayalım.” diyerek, işsiz kalan usta öğreticilerimizin beklediği gerekli mevzuat değişiklikleri ile tedbirlerin biran önce yapılarak, tekrar maaş alabilmelerini istedi.

Kaynak : https://www.gazetekale.com/haber-mhp-li-ozturk-ten-usta-ogreticiler-icin-tbmm-de-onerge-116724