Betticket Ödeme Yöntemleri

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Müşteri memnuniyetini önemseyen bir firma olduğundan her zaman dikkat çeken bir yapıya sahip olmuştur. Gelişimini ise güncel altyapısına borçludur. Örneğin halen daha yeni sanal ödeme metotları yavaş yavaş sisteme dahil ediliyor. Betticket güncel giriş adresi bu yüzden herkes tarafından tercih edilebiliyor.

Betticket Para Yatırma Yöntemleri

Betticket güncel giriş adresi üzerinden saniyeler içerisinde depozit yapma şansını yakalayabilirsiniz.

Banka Havalesi

Banka havalesi ve EFT işlemlerini standart dışında Rocket havale, anında havale, hızlı havale, güvenli havale altyapılarıyla da yapabilirsiniz. Bu seçenekleri 20 TL üstünde kullanabilmek mümkün.

Cepbank

Cepbank yatırımı yaparken alt limit 20 TL.

Hızlı QR Kod

20 TL üzeri yatırımlarınızı Hızlı QR ile yapabilirsiniz.

Ecopayz

Ecopayz ile depozit yapacaksanız 10 TL alt limitle karşılaşırsınız.

Papara

Papara yatırımlarında minimum tutar 20 TL. Anında Papara için minimum meblağ yine 20 TL.

CMT Cüzdan

CMT Cüzdan ile 20 TL alt limitle yatırım yapmak mümkün.

Jeton

Betticket hesabınıza 20 TL üstü tutarları Jeton ile aktarabilirsiniz.

Envoy

Envoysofr üzerinden 100 TL üstü depozit yapma şansınız var.

Penapay

Penapay yöntemini 50 TL üstü tutarlar için kullanabilirsiniz.

Payfix

Payfix için alt limit yine 50 TL.

Para Öde

Para Öde altyapısıyla 50 TL üstü depozit yapabilirsiniz.

Kredi Kartı/Sanal Pos

Kredi kartınızla 50 TL üstü depozit yapabilirsiniz.

Kripto Para

Kripto para birimleriyle depozit yapmak istiyorsanız 250 TL alt limit olduğunu belirtelim.

Bitcoin

Bitcoin ve kripto para yatırımlarında 100 TL alt limit uygulanıyor.





Betticket Para Çekme Yöntemleri

Betticket giriş aşamasında sorun yaşatmadığı gibi pek çok alanda da kazandırmaya devam ediyor. Örneğin yatırım ve çekim aşamasında, bonus konusunda ve içerik zenginliğiyle doğru tercih olduğunu kanıtlıyor.

Banka Havalesi

Çekim talebinizi 100 TL üzeri olacak şekilde verebilirsiniz. Betticket hızlı çekim konusunda son derece iddialı.

Sanal Kart

Sanal kartlarla çekim talebi verirken alt limit yine 100 TL. Banka hesabı için olduğu gibi hesabın kendi adınıza kayıtlı olması şart.