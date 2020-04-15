Bağlama Büyüsü Çalışmaları

Bir kişinin kalben ve aklen diğer bir insana bağlanaması olayına bu isim verilse de aslında çok genel bir başlık olarak kendini gösteriyor. İnsanların bu konuda bildikleri en büyük yanlış bu uygulamaların bir kaç işlemden ve hep aynı tekrardan ibaret olduğudur. Gerçek bu değildir. Bağlama büyüsü işlemleri büyük bir başlıktır ve altında onlarca farklı işlem bulunur. Web siteleri bu işin biraz suyunu çıkarttıkları için her yerde bu isimle onlarca yazı bulmanız mümkün fakat gerçekleri anlatanları ayırt etmeniz zor. Oysa bir çok medyum gerçekliğini kanıtlanamanın yoluna gitmiştir. Bunlardan bir tanesi de Adıyaman'da yaşayan Turan hocadır. Yazımızda size kendisi hakkında özel bilgiler vermek istedik.

Çocuk yaştan beri bu ilmin içinde büyümüş ve özellikle dedelerinden gelen havas ilmini bugün günümüze uyarlamış bir insandır. Kendisinin en büyük sorun yaşadığı konu ise bir aile boyu sürdürdükleri bu dünya dışı yaşam araştırmaları ve enerji işlemlerinin bugün ayaklar altına alınan ticari bir meta haline dönüştürülmesi. Bundan dolayı çok kötü hissediyorlar kendilerini. Çünkü gerçekten teknolojinin ilerleyip de web tasarımların yaygınlaşması sonucunda tipik bir ağzı olan konuşuyor ortamı oluşturulmuş ve insanları yanıltan bir sürü yalan yanlış bilgiler aktarılmıştır. Bu durum gerçekten samimi duygular ile insanlara kapılarını açan medyum üstatların canlarını sıkmıştır.

Adıyaman'da doğmuş ve büyümüş olan Turan hocada durumdan nasibini almak üzere bir site yaptırmıştır. Bu yazımızdan kendisi için oluşturulan ve yine kendisinin özel olarak kaleme aldığı çok sayıda bilgi hazinesinin de yer aldığı siteden bahsetmek isteriz. Sitenin adı ve linkini şöyle aktaralım size https://www.turanhoca.com/ Bu site üzerinden tüm merak ettiğiniz metinler gerçek bilgiler ve sağlam kaynaklar ile okuma şansınız olacaktır. Merak ettiğiniz her türlü işlemin gerçekte ne anlama geldiğini ve medyumların çalışma prensiplerini göreceksiniz. En önemlisinin ise kesinlikle bir ücretin söz konusu olmadığı gerçeğini görerek anlayacaksınız.

Bu işlemlerden bahsedecek olursak yani bağlama büyüsü konusunun temeline inersek bir insanı diğer bir kişiye kalben bağlamak ve aşık etmek ritüellerinin oluşturduğu bir zincirdir. Bu sıralı işlemlerin belirli bir rutin ve deneyim eşliğinde hayata geçirilmesi işlemine bu isim verilir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin de Turan hocanın sitesinden hem kaynak bakabilme hem de bugüne kadar ücretsiz olarak kimlere gerçekten dokunmuş bu yorumları okuma şansları olacaktır. Tüm bu yorumları yazanların açık mail adreslerine de ulaşabilecek ve arzu ederlerse bir randevu alabilme şansları olacaktır.

ilgili uzantı : https://www.turanhoca.com/baglama-buyusu/