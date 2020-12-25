Wonodd Ödeme Yöntemleri

Wonodd, Türkiye'nin geçmişi en eski bahis firmalarından birisidir. Curacao lisansına sahip şirket güvenilir yapısıyla her zaman dikkat çekici olmuştur. Ayrıca bahisten casino oyunlarına, bonuslardan para yatırma ve çekme seçeneklerine kadar zengin bir içeriğe sahiptir. Wonodd giriş adresi ise tüm bu avantajları 7/24 kesintisiz olarak bize aktarıyor.

Özellikle BTK denetimleri bizler için can sıkıcı olabiliyor. Oysa şimdiye kadar Wonodd yeni giriş adresi asla gecikme yaşatmadı. Kapalı kalmadığı gibi tüm işlemleri yapma olanağı tanıdı.

Wonodd Para Yatırma Yöntemleri

Wonodd yeni giriş adresi için sıralı değişim yapmaya başladığı günden bu yana büyük bir kitlenin dikkatini çekti. Ki zaten sanal cüzdanlar ve ön ödemeli kartlarla anında yatırım yapabildiğimiz için zaten popülerdi.

Hızlı Havale

Hızlı havale ile 100 TL üstü yatırım yapabilirsiniz.

Papara

Papara yöntemini 100 TL üzeri işlemlerde kullanabilirsiniz. Ayrıca Jet Paparayı 100 TL ile kullanmanız da mümkün.

Hızlı Kripto

Hızlı kripto için alt limit 250 TL.

Jeton

Jeton için hem kart hem de cüzdan yatırımlarında minimum işlem tutarı 10 TL.

Anında QR Kod

Anında QR Kod alt limiti için 50 TL belirlenmiş.

Kredi Kartı

Hem Visa hem de Mastercard kredi kartlarınızla Wonodd hesabınıza aktarım yapabilirsiniz. Bunun için alt limit 55 TL.

Cepbank

Cepbank yatırımlarında minimum tutar 50 TL olarak görünüyor.

Ecopayz

Ecopayz alt limiti 10 TL.

Koinim

Kripto para yatırımlarınızı Koinim üzerinden de 250 TL alt limitle gerçekleştirebilirsiniz.

Astropay

Astropay yatırımı içinse 38 TL alt tutar bulunuyor.

Wonodd Para Çekme Yöntemleri

Wonodd giriş adresi ile hesabınıza ulaştıktan dakikalar sonra kazancınızı çekebilirsiniz. Çünkü hızlı ve güvenli çekim şansı tanıyan metotlar aktif.

Banka Havalesi

Banka havalesi veya EFT metodunu minimum 100 TL alt limitle kullanabilirsiniz.

Papara

Papara yöntemiyle çekimlerde de 100 TL minimum işlem tutarı var.

Ecopayz

Ecopayz seçeneğini Wonodd hesabınızdan para çekerken kullanabilirsiniz. Alt limit olarak 50 TL görünüyor.

Jeton

Jeton seçeneğiyle çekim yapacaksanız minimum 100 TL ile işlem yapmalısınız.

Bitcoin

Kripto para çekimlerinde de 100 TL alt limit bulunuyor.