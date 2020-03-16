Lezzeti İle Chandler Ceviz Fidanı

Dünyanın genelinde olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda lezzetli olması ile tercih edilen chandler ceviz fidanı kapama bahçe kurmak isteyenlerin ilk tercihi olmaktadır. Piyasalarda bodur ceviz ağacı olarak da bilinen bu türler meyve üreticilerinin en fazla ekimini yapmış olduğu çeşitlerin başında gelmektedir.

Chandler Ceviz Fidanı Özellikleri

Genel olarak üreticiler tarafından en verimli olmasından dolayı chandler ceviz fidanı tercih edilmektedir. Erken verim elde etmenin mümkün olduğu bu çeşitlerde yerli çeşitlere göre 10 ya da 15 gün daha geç yapraklanmakta ve çiçeklenmektedir. Bu sayede ilkbahar donlarında etkilenme riski daha az olmaktadır.

Chandler ceviz çeşitleri uç dallarda meyve tutan yerli çeşitlere göre daha bodur ve kısa olmasından dolayı meyve kalitesi bakımından ince kabuklu ve iç doluluk oranı daha fazladır. İç renginin beyaz olması ticari değerinin daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Ülkemizin iklim şartlarına göre deniz seviyesinden yaklaşık 1000 ile 1200 rakıma kadar rahatlıkla dikilmesi mümkün olmaktadır.

Chandler Ceviz Fidanı Meyve Özellikleri Nelerdir?

Chandler ceviz fidanı meyve özellikleri ile hem ticari bakımdan hem de lezzet bakımından çok fazla talep görmektedir. Ceviz meyve ağırlığı yüksek olup içi son derece dolgun olmaktadır. Yağ oranı yaklaşık yüzde 70 olmakta ve protein oranı da yüzde 23 kadardır. Ayrıca kabuğundan çok daha kolay bir şekilde ayrılmaktadır.

Hem taze hem de kuru olarak tüketilmeye müsait olan ceviz çeşidi mevsim değişimlerinde bölgelere göre ilkbahar donlarına karşı dayanıklı olmaktadır. bu çeşitler diğer yerli cins cevizlerden ayrıt edilmesi çok kolaydır. Beraber dikilen ceviz fidanlarından daha geç çiçeklenmesi farkını ortaya koymaktadır.

Chandler Ceviz Fidanı Fiyatları 2020

Ülkemizde üreticiler tarafından çok fazla tercih edilen chandler ceviz fidanı fiyatları çok daha uygun olmaktadır. Hem daha fazla verim hem de erken üretim sağlaması üreticilerin tercih sebeplerinin başında gelmektedir. Her geçen gün özelliklerinden ve faydalarından dolayı çok daha dikimi yapılan bu ceviz çeşitlerinde açık köklü fidanlar kullanılmaktadır. 2 ya da 3 yıl bakım yapılmadan rahatlıkla meyve toplamak mümkün olmaktadır.

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AYHAN TAKA

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