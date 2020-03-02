Epoxy Reçine Tercihi

1998 yılında kurulan firmamız otopark ile ilgili tasarımlar Mağazacılık sağlık alanında ve otomotiv sektöründe zemin uygulamaları ile alakalı faaliyet göstermektedir. Epoxy reçine günümüzde artık teknolojinin de sıklıkla kullanılması ile beraber enerji üretimi amacıyla kullanılmakta olan rüzgar türbinlerinde ve zeminlerinde, özellikle de ulaşımı kolaylaştırmak amacı ile kullanılan ,deniz ulaşım araçlarında, güneş panellerinde ve metro istasyonlarında, yüzme havuzlarında ve daha birçok yerde yüzey kaplama amacıyla epoksi reçine sistemi kullanılmaktadır. Bu ürün, yapıştırma kapasitesi oldukça yüksek olan bir malzemeden oluşmaktadır. Bu ürünün bu özelliği vasıtasıyla kullanımı ile birlikte uygulama alanı da oldukça geniş bir yer kaplamaktadır. Isıya, kimyasal maddelere ve aşınma durumlarına karşı mükemmel bir direnç sergilemektedir.

Epoxy Reçine Faydaları

Aynı zamanda çok uzun ömürlü olarak kullanılmaktadır. Genel itibari ile iki komponentin birlikte, aynı anda karıştırılması ile beraber meydana gelebilmektedir ve tepkime sonucunda oluşan bir üründür. Sektörde kullanım alanı çok geniş olan epoksy reçine ürünün fiyatı da merak edilmektedir. Epoksi reçine fiyat Belirlenmesinde birden fazla Kriter kullanılmaktadır. Bu kriterler genellikle kullanılacak alanının büyüklüğü ile kaç kat Astar atılacağı ya da şeffaf olup olmayacağı ile ilgili hususlara bağlıdır. Bu uygulamalarda kullanılacak olan metraj yükseldikçe arttıkça fiyat aşağı çekilmektedir. Ama yine de bir fiyat belirlemek gerekiyorsa zemin kaplama amacıyla metrekaresi 4 euro olurken en yüksek fiyat aralığı ise şeffaf epoksi kaplamalarında 20 euro'ya kadar çıkabilmektedir.

Epoxy Reçine Fiyatları

Sektör bazında değerlendirme yapıldığında, epoksi reçine fiyatları normallerinin çok daha üzerinde bir fiyat ile rakamlandırılmış olsa bile sağlamış olduğu avantajlar bazında kullanım alanının çok geniş olması sebebiyle sürekli ve geniş bir alan ağı ile tercih edilmektedir. Yapılan işlemler arasında epoksi zemin kaplama ve epoksi zemin ile ilgili diğer iş ve işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Zeminin üst taraflarında meydana gelen kirlenme gibi sürtünme gibi aşırı hava değişimleri gibi kimyasal ya da soğuk hava ile beraber meydana gelen değişimlerin çok Usta Eller tarafından örtülmesi işlemini epoksi zemin kaplama denir. Renk, desen, sağlamlık gibi durumlar ile tercihler sunulur. Yapılan katalog seçimlerinde tercih edilen miktarda, renkte, desende epoksi zemin kaplama işlemleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilerek müşterilerin hizmetine sunulmaktadır.