Sahte Nasty Juice E-Likit Nasıl Anlaşılır?

Elektronik sigara dünyasında çok tutulan, rağbet gören e-likit ve e-sigara cihazlarının sahtelerinin pek çok kötü niyetli satıcı - site tarafından satıldığına sık sık şahit oluyoruz. Bu e-sigara ve e-likit ürünleri kullanıcılar tarafından “klon” (İngilizce “Clone” olarak yani “birebir taklit”) olarak adlandırılıyorlar. Sizler için daha önce One Hit Wonder, Dinner Lady, Ruthless gibi popüler premium e-likit içeriklerinin sahtelerinden nasıl kaçınacağınızdan söz etmiştik. Diğer e-likitlere göre pahalı ve popüler cihazlar olmaları bu ürünleri sahtecilerin hedefi haline getiriyor. Bugün ise yine oldukça popüler bir e-likit markası olan Nasty Juice e-likitlerin klon ürünlerinden nasıl kaçınacağınızı anlatacağız. Kısaca, sahte Nasty Juice e-likit nasıl anlaşılır? sorusuna cevap vermeye çalışacağız.

Nasty Juice E-Liquids’ e Kısa Bir Bakış

Öncelikle Nasty Juice E-Liquid firmasından biraz söz edelim. Nasty Juice aslında son dönemin popüler e-likit içeriklerinde olduğu gibi Malezya’ da üretiliyor olmasına karşın ABD, İngiltere, Polonya ve Fransa’ da satış temsilcilikleri bulunan bir üretici firma. Hepimiz Nasty Juice E-Liquids’ i üretiği hafif - orta seviye nane - mentol içeren karışık meyveli e-likit içeriklerinden tanıyoruz. Bu özgün lezzetler arasında Nasty Juice Wicked Haze, Nasty Juice Snow Blow, Nasty Juice A$AP Grape gibi yüksek VG oranı bulunan, hafif nane dokunuşları bulunan premium e-likitler geliyor.

Genellikle 70 VG - 30 PG, 80 VG - 20 PG gibi oranlara sahip olan Nasty Juice E-Liquids ürünlerinin farklı mentol - nane ya da nikotin oranlarına sahip olan çeşitlerine firmanın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu arada Nasty Juice E-Liquids her ne kadar limonata - meyve - mentol / nane karışımına sahip premium likitleri ile bilinseler de firma, baskın tütün aroması bulunan ürünler de üretiyor. Hatta Nasty Juice, piyasanın önde gelen firmalarından birisi olan KILO ile de ortak bir e-likit projesi gerçekleştirdi.

Klon Nasty Juice Nasıl Anlaşılır? Sahte E-Likitlerden Uzak Durmak İçin Neler Yapılabilir?

Klon Nasty Juice ürünlerinden uzak durmak için öncelikle orijinal Nasty Juice e-likit içerikleri hakkında olabildiğince fazla bilgi edinmeniz gerekiyor. Bunun için firmanın resmi web sitesinden, forum ve bloglardan faydalanabilirsiniz.

Eğer imkanınız varsa, Nasty Juice ürünlerinin orijinallerini elde etmek, sahte Nasty Juice ürünlerini tanımanın en kestirme yollarından bir tanesi. Güvenilir sitelerden veya yurt dışında yaşayan arkadaş ve akrabalarınızdan ürünün orijinallerini elde edebilirsiniz. Peki bu tip bir imkanınız yoksa ne yapacaksınız?

Sahte Nasty Juice E-Likitler Neden Riskli?

Katkı Maddeleri

Öncelikle sahte Nasty Juice e-likit neden tehlikeli ondan biraz söz edelim. Bu ürünlerde nikotin katkısı orijinal e-likit içerikleriyle aynıdır. Buna karşın, sıvı nikotin içerikleri saygın firmalardan alınıyor olsalar da, içeriklerine çok dikkat edilmez. Genellikle bu nikotin içerikleri farmasötik adı verilen malzemelerden elde edilirler. Farmasötik, genetiği değiştirilmiş tarımsal ve hayvansal katkı maddelerine verilen isimdir. Sahte Nasty Juice e-likitlerde genellikle genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanlardan elde edilen PG - VG içerikleri ve nikotinler bulunur. Bu da sahte Nasty Juice e-likit ürünlerini kullanıcılar için tehlikeli yapmaktadır. İlk risk; genetiği değiştirilmiş maddelerden elde edilmiş katkı maddeleri.

Sahte Nasty Juice Ürünlerinde Üretimde Kalitesiz Maddelerin Kullanılıyor Olması

Klon Nasty Juice e-likit ürünlerini tehlikeli olan bir başka unsur da bu ürünlerde kullanılan katkı maddelerinin son derece düşük kaliteli olmasıdır. Peki Nasty Juice e-likit veya diğer markalar söz konusu olduğunda kullanılan katkı maddeleri nelerdir? Bunların arasında Vg ile simgelenen vejeteryan gliserol, Pg ile simgelenen propilen gliserol, sıvı nikotin, saf su, aroma gibi ürünler bulunur. Bazı e-likit üreticileri ise, hazır Pg - Vg ve nikotin karışımlarından faydalanırlar ki bu içeirklere bizler N-Base adını veriyoruz. Aslında “nicotine base” - “nikotin tabanı” olarak dilimize çevrilecek olan bu tabir, e-likit içeriklerinin üretiminde sıklıkla kullanılır. Sahte Nasty Juice e-likit içeriklerini riskli kılan bir başka unsur daha; üretimde kalitesiz katkı maddelerinin kullanılıyor olması.

Klon Nasty Juice, Salığınızı Riske Edebilir

Sadece sahte Nasty Juice e-likit içeriklerinde değil, çoğu evyap likit olarak da bilinen ev yapımı e-likit içeriklerinde de gerek kullanılan malzemede gerekse üretim esnasında kalite ve sağlık koşullarına dikkat edilmez. Bu durum, sahte e-likitlerin ve kişilerce üretilen e-likitlerin çok da sağlıklı olmaması gibi negatif bir durum meydana getirir. E-likit üretimi basit olmakla beraber hassas bir konudur. Ancak genellikle e-likit yapımındaki düsturlara uyulmaz. Hijyen, kullanılan malzemelerin kalite ve özellikleri, katkı maddelerinin kullanım oranları gibi kurallara genellikle uyulmuyor oluşu, evyap e-likit içeriklerini ve de sahte e-likit içeriklerini sağlık için riskli - tehlikeli kılar.

Klon Nasty Juice’ un bu özelliği, belki de bu tip sahte ürünlerden uzak durmanızı gerektiren en önemli unsurdur. Markası ne olursa olsun, sahte - klon e-likit içeriklerinde genellikle malzeme kalitesine, katkı maddesi oranlarına ve hijyene ancak belli oranda dikkat edildiği için sahte e-likit içerikleri insanlar için kesinlikle tehlikelidir.

Günümüzde dünya üzerinde 35 milyon insanın e-sigara kullandığı biliniyor. Sadece ABD’ de, her yetişkinden %4 - %5’ i e-sigara kullanıyor. Bu istatiksel bilgi, sahte e-likit içeriklerinin sağlığımızı tehdit ettiği konusunu çok daha ciddi bir hale getiriyor. Özellikle sıvı nikotin katkısının gereğinden çok kullanılması, klon likit ürünlerinin yüksek tansiyon, taşikardi gibi sorunları beraberinde getirmesine neden olabilir. Buna ek olarak e-likit içeriklerinin yeterince iyi bir şekilde üretilememesi ve üretimde kalitesiz katkı maddelerinin kullanılıyor oluşu, sahte likitlerin aynı zamanda standart bir e-likit içeriğinden daha fazla zararlı partikül meydana getirmesine neden olmaktadır.

Sahte Nasty Juice, E-Sigaralarınıza Da Zarar Verebilir

Sahte e-likit içerikleri söz konusu olduğunda genellikle bu ürünlerin e-sigaralara verdiği zarar konusu üzerinde çok fazla durulmaz. Bu ürünlerde kullanılan kalitesiz katkı maddeleri özellikle e-sigara cihazlarının atomizer ve coil altyapılarına zarar verebilir. PG - VG dengesinin kurulamaması, e-likit içeriğinin atomizer tankındaki coil yapısına yapışmasını sağlayabilir veya sıvı nikotin, coile yapışarak e-sigara cihazınıza zarar verebilir hatta bu cihazların patlamasına neden olabilir.

Özellikle yüksek watt değerleri ile çalışan bir mod elektronik sigaraya sahipseniz, markası ne olursa olsun sahte e-likit içeriklerinin cihazınıza zarar vermesini istemezsiniz. Sahte e-likit içerikleri, e-sigara cihazları için son derece risklidir hatta bu cihazların patlamasına da neden olabilir.

Klon Nasty Juice Likit Nasıl Anlaşılır?

Klon Nasty Juice - Sahte Nasty Juice’ u anlamak için atacağınız ilk adımlardan bir tanesi, üretici firmanın resmi web sayfasını ziyaret ederek orijinal e-likit içerikleri hakkında olabildiğince fazla bilgi edinmektir. Şişe tipi, logo, nikotin değerleri hakkında bilgi edinmek ve orijinal Nasty Juice’ u tatmak, atacağınız ilk adımlardan bir tanesidir.

Nasty Juice E-Likit Şişe Bilgisi

Klon Nasty Juice’ u anlamak için firmanın e-likit içerikleri konusunda bilgi sahibi olmaktır. Örneğin, Nasty Juice E-Liquids “Fruity” veya “Double Fruity” olarak adlandırılan ürün kategorisi (bu gruba limonata - karışık meyve aromalı Nasty Juice e-likit içerikleri giriyor. Snow Blow, A$AP Grape, Wicked Haze bu gruba dahil edilebilir) cam şişe kullanmaz ve 50 ml’ lik şişelere sahip değildir. Bu e-likit içerikleri 60 ML’ lik, güneş ışığı geçirmeyen alüminyum şişelerde saklanırlar. Ancak bu markanın her e-likit içeriği için geçerli değil. Örneğin Nasty Juice Ballin’ bunlardan bir tanesi.

Sahte Nasty Juice Fiyatları

Fiyat, sahte bir Nasty Juice e-likiti anlamanın önemli noktalarından birisi. Bildiğiniz gibi pek çok Nasty Juice e-likit alüminyum şişelerde saklanıyorlar. Üstelik Nasty Juice e-likit içerikleri %70 - %80 VG içeriyor olmaları bu ürünlerin birer premium likit olduğunu gösteriyor. Nasty Juice e-likitler hem alüminyum şişeye sahip olduklarından hem de premium e-likit içerikleri içerdikleri için fiyatları haliyle biraz yüksektir. Eğer birisi size normal fiyatların çok ama çok altında bir Nasty Juice e-likit sunuyorsa, muhtemelen sahte bir Nasty Juice e-likit ile karşı karşıyasınız demektir.

Şişe Boyutu

Sahte Nasty Juice veya diğer sahte e-likit içeriklerini anlamanın bir diğer yolu da firmanın e-likitleri hangi boyutlu şişelerde sakladığı ile ilgilidir. Marka, dünyanın pek çok ülkesinde bulunan 35 milyon e-sigara kullanıcısı için 30 ML’ lik ve 60 ML’ lik şişe boyutlarında (bu şişelerin mat ve alüminyumdan üretilmiş olduğunu unutmayın) e-likit üretiyor. Ancak sadece Malezya’ da geçerli olmak üzere 10 ML’ lik Nasty Juice e-likit içerikleri de üretiliyor ki sitemizdeki ürünler bu gruba dahildir. Üretici firmanın sahte e-likitler için hazırladığı sayfadan da bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

60 ML Chubby Gorilla Nasty Juice E-Likitler

Nasty Juice’ un her e-likiti elbette alüminyum şişe kullanmıyor. Markanın e-likit içerikleri arasında 60 ML’ lik ince uzun plastik ve ince ağızlıklı şişelerde saklanan e-likit içeriklerine de rastlamak mümkün. Bu şişelerde dikkat etmeniz gereken şey; şişenin alt tabanında şişe üreticisinin “goril” simgesinin kabartması ve şişe kapağında “Nasty” ifadesi kabartmasıdır. Eğer bu kabartma amblem ve logolar şişede bulunmuyorsa, almayı düşündüğünüz Nasty Juice e-likitin sahte olduğu söylenebilir.

Alüminyum Şişeler

Nasty Juice’ un özellikle meyve - limonata - mentol / nane aroması içeren e-likitlerinin alüminyum şişelerde saklandığından söz etmiştik. Tıpkı Chubby Gorilla şişelerde olduğu gibi bu alüminyum şişelerin altında ve yanında kabartma “Nasty” yazısının bulunmasına dikkat etmelisiniz.

Nasty Juice QR Kod - Kare Kod

Bildiğiniz gibi, pek çok e-likit ve e-sigara üreticisi, sahtecilikle mücadele etmek için ürünlerine QR kod yerleştiriyorlar. Orijinal Nasty Juice içeriklerini sahtelerinden ayırmak için, öncelikle akıllı telefonunuza QR Kod okuyucu yüklemeniz gerekir. Daha sonra, aldığınız Nasty Juice e-likit ürününün kutusu üzerindeki kazınabilir kısmı kazımanız ve daha sonra da QR kod okuyucu ile bu kısmı okumanız gerekir. Marka, QR kod simgelerinde V2 ve V3 gibi başka koruyucu sistemler de kullanıyor. Bu koruyucu sistemlerden V2 olarak adlandırılan sistem, QR kodu cep telefonu ile okuttuğunuzda cep telefonunuzun farklı hareket etmesine neden oluyor. Eğer aldığınız ürün orijinalse, QR kodu okuttuğunuzda telefonunuz hemen üretici firmanın sitesine bağlanıyor. Ancak eğer orijinal bir ürününüz yoksa o zaman cep telefonunuz bu işlemi birkaç defa tekrarlıyor ve resmi web sitesine bağlanmıyor ve satın almayı düşündüğünüz ürünün sahte olduğu konusunda sizleri uyarıyor.

V3 olarak adlandırılan güvenlik sistemi ise, QR kodu okuyor ve ardından sizi ürününüzle ilgili bir kısma yönlendiriyor. Buraya e-likit kutusundaki bilgileri giriyor ve alacağınız Nasty Juice e-likit içeriğinin orijinal olup olmadığını rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Neden Orijinal Nasty Juice E-likit Kullanmalısınız?

Nasty Juice E-Liquids tarafından üretilen lezzetli e-likitlerden söz etmeye gerek yok. Markanın ürettiği e-likit içerikleri TPD yani, “Tobacco Production Directive” adı verilen bir standart unsurlarına göre üretiliyorlar. Bu standartlar aynı zamanda Avrupa Birliği (EU) için de uygundur. Nasty Juice e-likitler aynı zamanda ISO 9001 kalite standartları sertifikasına ve GMP sertifikasına da sahiptir. Bu da orijinal Nasty Juice e-likit ürünlerinin sağlığınızı tehdit etmeyeceği anlamına geliyor. Daha doğrusu, üretici firmanın oluşacak ani sağlık sorunlarında sorumluluk alacağı anlamına geliyor. Çünkü hakkında pek çok araştırma yapılan e-sigaraların tamamen sağlıklı olduğunu söylemek güç. Son olarak GMP ise özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde çeşitli ilaçlar için kullanılan bir kalite sertifikasyon sistemi ve Nasty Juice e-likit içeriklerinde GMP sertifikası mevcut.

Üretici marka aynı zamanda pek çok ödüle sahip. Bunlar arasında Vapecon KL 2017 “en iyi marka”, Vaper Expo UK 2016 “en iyi nane aromalı e-likit”, Vapouround 2017 “en iyi e-likit” ve “en iyi marka” gibi sayısız ödül bulunuyor. Firma aynı zamanda 2018 Yıılında “en iyi meyveli e-likit” gibi çeşitli ödüllere de sahip. Kısaca markanın sadece e-sigara kullanıcıları tarafından değil aynı zamanda e-sigara otoriteleri tarafından da takdir edilen bir firma olduğunu söylemek mümkün.

Orijinal bir Nasty Juice kullanmak için mutlaka güvenilir site ve tedarikçilerden faydalanmaya özen gösterin. Orijinal Nasty Juice e-likit için sitemiz elektroniksigarashop.org’ u tercih edebilirsiniz.