Piabet Ödeme Yöntemleri

Piabet incelemesi yaparken Webforce Entertainment NV firmasına ait olduğu hemen gözünüze çarpabilir. Çünkü bunu bize Curacao lisansıyla birlikte sunuyor. Böylece güven veren altyapısını direkt olarak görme şansı tanıyor. Türkiye'de yaşanan sorunlu bahis sürecini bile sorunsuz bir biçimde bizlere ulaştırmaya çalışıyor. Piabet giriş adresi değişiklikleri bunun en net kanıtıdır.

Şimdiye kadar yüzlerce kez engellenmesine rağmen hiç kapanmadığını vurgulayalım. Ayrıca böylesine düzensiz bir bahis pazarına rağmen hiç sorun yaşamadan gelişmeye devam ediyor. Piabet yeni giriş adresinden siteye ulaştığımızda onlarca farklı ödeme metodu görebilmemiz bundan kaynaklanıyor.

Piabet Para Yatırma Yöntemleri

Piabet giriş adresiyle siteye ulaşır ulaşmaz bazı detaylar dikkatinizi çekebilir. Öncelikli olarak platformun yatırım ve çekim seçeneklerini fazlasıyla ön plana çıkardığını hatırlatalım. En hızlı ve en güvenli sanal metotlar bir araya getirilmiş.

Banka Havalesi

Banka havalesiyle yatırım yapanlar için minimum işlem tutarı 50 TL. Aynı zamanda platformda anında havale, hemen öde havale, Envoy havale, vip havale seçenekleri bulunuyor.

Cepbank

Cepbank metodunu 20 TL üstü yatırımlarınız için kullanabiliyorsunuz.

QR Kod

QR Kod ile yine 20 TL alt limitle yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca Envoy Hızlı QR Kod seçeneği de mevcut.

Papara

Papara yöntemini Piabet bahis sitesinde pek çok alternatifle kullanabilirsiniz. Papara için alt limit 20 TL iken Hemen Öde papara, anında papara, hızlı papara, kolay papara seçenekleri bulunuyor.

Mobil Ödeme

Mobil ödeme sayesinde 20 TL üzeri depozitler yapabilirsiniz.

Kredi Kartı

Kredi kartınızla depozit yaparken direkt banka altyapısı yerine Hemen Öde sistemini ya da Payznet seçeneğini kullanabilirsiniz.

Sanal Kartlar

Sanal kartlar arasında Ecopayz, Astropay, Neropay seçenekleri yer alıyor. 20 TL alt limitle kullanmanız mümkün kılınıyor.

Piabet Para Çekme Yöntemleri

Piabet yeni giriş adresi üzerinden çekim yaparken büyük bir kolaylıkla karşılaşıyorsunuz. Çünkü sanal yöntemler dahil olmak üzere tüm seçeneklerle hızlıca kazancınızı alabilirsiniz.

Banka Havalesi

Banka havalesiyle çekim yaparken 50 TL alt limit bulunuyor.

Papara

Papara çekimlerinde de alt limit 50 TL.

Ecopayz

Piabet bahis sitesinde Ecopayz yöntemini de 50 TL üstü çekimler için kullanabilirsiniz.