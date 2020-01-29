Yurtdışındaki En İyi Otellerden Biri Euphoria Hotel

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Batum Otel Fiyatları

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Batum, her yıl birçok turist alan Hollanda'nın başkenti ve en hareketli şehridir. Finans, sanat ve kültür merkezi olmasının yanı sıra, şehir bir turizm cenneti ve özel nüfusu ile şehir günün her saatinde yaşıyor. Muhteşem mimari, yemyeşil parklar, kanaldan geçen sokaklar, kanallar üzerindeki köprüler ziyaretçilere görsel bir kutlama sunuyor. Bu nedenle şehrin yılın herhangi bir zamanında farklı güzellikleri de vardır. Hem ülkeyi yeniden tanıyabilir hem de Batum Türk hamamı gibi imkanlar ile kendinizi evinizde gibi hissedebilirsiniz

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