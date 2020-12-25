Megapari Ödeme Yöntemleri

Megapari, Orakum NV şirketinin kontrol ettiği Zavbin LTD himayesinde hizmet veriyor. Platformun bu kadar ön planda olması da bu tecrübeyle ilişkilendirilebilir. Yüksek oranlar, zengin promosyonlar ve bir o kadar dikkat çeken ödeme metotlarından söz etmek gerek. Megapari giriş işleminin ardından hemen kazanmaya başlayabiliyorsunuz.

Megapari son giriş adresi ile siteye ulaşmak sandığınızdan çok daha kolay. Her engelleme sonrasında hızlıca güncel adrese geçiş yapıyor. Böylece sorunsuz bir bahis deneyimi yaşamak her zaman mümkün hale geliyor.

Megapari Para Yatırma Yöntemleri

Sorunsuz bahsin temelinde ödeme sistemleri yer aldığı için Megapari giriş adresinde buna özen gösterildiğini fark ediyoruz.

Jeton

Jeton ile 9.49 TL üzeri depozitlerinizi yapabilirsiniz.

Papara

Papara kullanarak 50 TL üstü depozit yapabilirsiniz.

CMT Cüzdan

CMT Cüzdan için 50 TL alt limit bulunuyor.

Payfix

Payfix kullanıcıları 25 TL alt limitle karşılaşıyor.

Webmoney

Webmoney ise 4.5 TL alt limitle aktif.

Ecopayz

Ecopayz yatırımları 48.39 TL üzeri ise onaylanıyor.

Astropay

Astropay kart ile 4.5 TL üstü yatırımlar kabul ediliyor.

Anında Banka Havalesi

Paygiga altyapısıyla anında havale işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bankalara göre anlık olarak değişken limitler olabilir.

Kripto Para

Tüm coinler için gayet uygun alt limitler belirlenmiş ve tümüyle depozit yapabiliyorsunuz.

Megapari Para Çekme Yöntemleri

Megapari son giriş adresinden çekim yapmak istediğinizde de zengin bir yelpazeyle karşılaşabilirsiniz. Burada kripto paraya kadar uzanan bir seçenek hacmi var. Ancak en önemlisi sanal kartların ve cüzdanların aktif olmasıdır.

Jeton

Jeton çekimlerinde alt limit 9 TL.

Papara

Papara ile 9 TL üzeri çekim yapılabiliyor.

CMT Cüzdan

CMT Cüzdan çekimleri 50 TL üstü ise onaylanıyor.

Payfix

Payfix çekim talebi için 25 TL minimum bakiye gerekli.

Ecopayz

Ecopayz çekimi içinse 95.83 TL alt limit uygulanıyor.

Anında Banka Havalesi

Megapari üzerinden banka havalesi ya da EFT ile çekim yapacaksanız Paygiga altyapısını 300 TL üstü tutarlar için kullanabilirsiniz.

Kripto Para

Kripto paraların tümü için ayır çekim alt limitleri belirlenmiş. Güncel olarak seçerek çekim yapabiliyorsunuz.