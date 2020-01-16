Epoksi Zemin Kaplama İhtiyaçlarınızda Tercihiniz Epoksicenter Olsun

Zemin koruma sistemleri alanında sunduğu çözümler ile "www.epoksicenter.com.tr" sektöründe önemli bir konuma sahiptir. Firmanın ürünleri; endüstriyel zeminlerin olumsuz hava koşullarına ve her türlü dış etkene karşı korunmasına yönelik olarak üretilmektedir. Epoksicenter, müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun epoksi uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmektedir. Temiz, estetik görünümlü, kirlenmeyi ve tozlanmayı engelleyen zeminler sunmaktadır. Bununla beraber, uygulama sonrası dayanıklılık ve kalıcılığı sürdürebilme hususunda da garantili hizmet sunmaktadır.

Epoksi Zemin Kaplama Nedir ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Epoksi zemin kaplama; zeminin üst yüzeyini sürtünme, kirlenme, ıslanma, hava değişimleri, yağlanma gibi pek çok dış etkene karşı koruma amacıyla üretilen dekoratif ve renkli malzeme olarak tanımlanabilir. Firma tarafından üretilen ve her türlü endüstriyel zemine uygulanabilen epoksi yer kaplama ürünleri çok kullanışlı bir yapıya sahiptir. Çatılar, teraslar, otoparklar, su depoları, yürüyüş yolları, konfeksiyonlar, araç tamir istasyonları, fabrikalar, hastaneler, imalathaneler, laboratuvarlar, et üretim alanları, paketleme servisleri ve spor sahaları uygulamanın sıklıkla yapıldığı yerlerdir.

"Epoksicenter" Farklıyla Epoksi Zeminlerin Avantajları

Alanında lider durumda bulunan firmanın ürettiği epoksi zemin kaplaması ürünlerinin avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: * Su yalıtımında ortaya çıkan sorunların kalıcı olarak giderilmesi, * Zemin yüzeyinin kirlenmesinin önlenmesi, * Sürtünmeden kaynaklanan yıpranmaların önüne geçilmesi, * Zorlu hava şartları ve hava değişimlerinde mukavemet sağlanması, * Yağlanmanın önlenmesi, * Çeşitli kimyasal maddelerin verebileceği zararın önüne geçilmesi, * Üzerinde toz tutmayan niteliği ile kolay temizlenebilme ve dolayısıyla zaman tasarrufu sağlaması. Tüm bu avantajlar, firmanın ürünlerine olan talebi ve beğeniyi arttırmaktadır.

"Epoksicenter" Epoksi Zeminlerin Nitelikleri

Epoksicenter'ın ileri teknolojiyle donatılmış ve modern altyapıya sahip tesislerinde ürettiği epoxy zemin materyalleri, yüksek kaliteli ve çözüm odaklıdır. Başarılı firmanın en çok uyguladığı model, multilayer olarak adlandırılan portakal desenine sahip epoksidir. En çok uygulanan ikinci model ise self leveling denilen epoksi kaplamadır. Bununla birlikte, firma sektör ihtiyaçlarını dikkate alarak, en uygun epoksiyi uygulama yönünde hareket etmektedir. Benimsediği ve uyguladığı kalite standartları ışığında daima son teknolojiyi kullanarak tasarladığı ürünler, firmaya saygınlık kazandırmaktadır. Epoksicenter; yaratıcı, çözüm odaklı ve yenilikçi yaklaşımları ile sektörde önemli bir boşluğu doldurmakta ve liderliğini sürdürmektedir.